Galaxy S9 ve Galaxy S9+ bir kez daha sızdırıldı

Samsung Galaxy S9 ve S9+'nın birkaç sızdırılmış görüntüsünü gördük ancak, neredeyse resmi görünen yeni bir sızıntı, her iki telefonun da son tasarımına daha fazla ağırlık kattı.

Yeni sızdırılan görüntüler, her iki telefonun da Galaxy S8 ve S8+ modelleriyle çarpıcı bir benzerlik yaşadığını gösteriyor ancak, görüntü çok net olmasa da, yeni telefonların ön panelinin çerçevelerinin daha ince olması bekleniyor.

Telefonun üst kısmında çok gelişmiş bir iris tarayıcı ve ön kameranın yer aldığı birkaç sensör görebilirsiniz. Samsung, Galaxy S9 ve S9+ modellerine çift ön kamera sunacakmış gibi görünmüyor ancak, yakın zamanda piyasaya sunulacak orta sınıf Galaxy A8 modelinde bu özelliğe yer verdi. Telefonun solunda ses açma / kapama ve muhtemelen Bixby düğmesi ve sağda güç düğmesi olacak.

Galaxy S9'un arka kısmının görüntüleri, parmak izi sensörünün kameranın altına taşındığını doğruluyor. Aynı zamanda, arka kameranın çift değil tekli olduğunu da gösteriyor. Daha büyük Galaxy S9+'un çift mercekli bir kamera ile gelmesi bekleniyor ancak, bu görüntülerde arka kısmı görünmediği için bu söylentiyi doğrulamıyor.

Vatan'da yer alan habere göre, Samsung'un Şubat ayında Mobil Dünya Kongresi'nde her iki telefonu da tanıtması bekleniyor. Önümüzdeki hafta CES'de de bazı bilgileri açıklanabilir veya gösterebilir.