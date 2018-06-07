Games Week’te çifte bayram
Okulların tatile girdiği hafta açılan CNR Games Week, çocuklara ve gençlere çifte bayram yaşattı. 10 Haziran’a kadar açık kalacak fuarda pek çok yeni bilgisayar oyunu ile bilgisayar fenomeni oyun severleri bekliyor.
Çocuk ve yetişkinlerin heyecanla beklediği Video Oyunları ve Teknoloji Fuarı CNR Games Week İstanbul, CNR EXPO Yeşilköy’de açıldı. Türkiye’de 850 milyon dolar büyüklüğe ulaşan oyun sektörünün önde gelen isimleri fuarda en son teknolojik ürünlerini görücüye çıkardı. Oğuzhan Uğur, Mervan Tepelioğlu, Uğur Yaman, Oyun Gemisi, Oğuz Atalay ve Mendebur Lemur gibi ünlü fenomenlerin de katıldığı fuarda, çocuklar geride kalan eğitim yılının yorgunluğunu doyasıya oyun oynayarak atma fırsatı buldu.
10 HAZİRAN’A KADAR
Fuarda, en son teknolojiye sahip VR platformları, son dönem piyasaya çıkan bilgisayar, bilgisayar bileşenleri, konsollar, bağımsız oyun geliştiricileri, kutu oyunları gibi birçok yeni teknoloji bir arada sergileniyor. Çocukların geride kalan eğitim yılının yorgunluğunu doyasıya oyun oynayarak atma fırsatı bulduğu fuar ayrıca, hediye almayı düşünenler için de önemli bir adres olacak. Fenomen oyuncular, turnuvalar, oyuncu ve teknoloji meraklıları, üniversiteler ve önde gelen oyun şirketlerinin katılımıyla gerçekleşen fuar, 10 Haziran’a kadar devam edecek. Fuarda yerli ve yabancı 50 binin üzerinde bilgisayar oyuncusu, fenomen oyuncular, teknoloji tutkunlarını, oyun stüdyoları, üniversiteler ve önde gelen oyun şirketleri buluşacak.
iKiLi TiCARi GÖRÜŞMELER
Fuar, Türkiye’de 850 milyon doları aşan büyüklüğe ulaşan oyun sektörünün önemli oyuncularının bir araya getirdi. Troy Games, Time Valker, Zümrüdü Anka-Phoenix, Cino. Nitra Oyun. Mangodo Dijital, Zambitious S.L, MTV Elektronik, Eflatun Yazılım, X Donanım, Tem Agency, Atom Bilişim, Malcom Bilgisayar, GNB Dijital gibi firmaların yanı sıra, İstanbul Aydın, Bahçeşehir üniversiteleriyle, Biltes Koleji ticari görüşmeler de gerçekleştiriyor.
Street Fighter ve Mortal Combatseverlere müjde
Fuarın en dikkat çeken uygulamalarından biri olan Red Horizon firması tarafından geliştirilen gerçekçi bir havaalanı ve uçuş deneyimi yaşatarak, katılımcıların uzman psikologlar eşliğinde uçuş korkularını yenmelerini sağlayan sanal gerçeklik uygulaması AvioVR ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. 30-40 yaş aralığındaki yetişkinliklerin çocukluk döneminde severek oynadığı Street Fighter, Mortal Combat gibi oyunlar da fuarın nostalji bölümünde yer aldı.
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