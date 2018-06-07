Games Week’te çifte bayram

Çocuk ve yetişkinlerin heyecanla beklediği Video Oyunları ve Teknoloji Fuarı CNR Games Week İstanbul, CNR EXPO Yeşilköy’de açıldı. Türkiye’de 850 milyon dolar büyüklüğe ulaşan oyun sektörünün önde gelen isimleri fuarda en son teknolojik ürünlerini görücüye çıkardı. Oğuzhan Uğur, Mervan Tepelioğlu, Uğur Yaman, Oyun Gemisi, Oğuz Atalay ve Mendebur Lemur gibi ünlü fenomenlerin de katıldığı fuarda, çocuklar geride kalan eğitim yılının yorgunluğunu doyasıya oyun oynayarak atma fırsatı buldu.

10 HAZİRAN’A KADAR

Fuarda, en son teknolojiye sahip VR platformları, son dönem piyasaya çıkan bilgisayar, bilgisayar bileşenleri, konsollar, bağımsız oyun geliştiricileri, kutu oyunları gibi birçok yeni teknoloji bir arada sergileniyor. Çocukların geride kalan eğitim yılının yorgunluğunu doyasıya oyun oynayarak atma fırsatı bulduğu fuar ayrıca, hediye almayı düşünenler için de önemli bir adres olacak. Fenomen oyuncular, turnuvalar, oyuncu ve teknoloji meraklıları, üniversiteler ve önde gelen oyun şirketlerinin katılımıyla gerçekleşen fuar, 10 Haziran’a kadar devam edecek. Fuarda yerli ve yabancı 50 binin üzerinde bilgisayar oyuncusu, fenomen oyuncular, teknoloji tutkunlarını, oyun stüdyoları, üniversiteler ve önde gelen oyun şirketleri buluşacak.