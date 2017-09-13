GameX’e oyuna gelin!

Yaklaşık 100 milyar doları bulan büyüklüğü ile dünyanın en önemli sektörlerinden biri haline gelen dijital oyun ve eğlence sektörünün kalbi bugünden itibaren ‘GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun Fuarı’ ile İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde atacak. Fuar 17 Eylül’e kadar sürecek. Oyun tutkunlarını bir kez daha buluşturacak olan GameX, Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler’in en kapsamlı dijital oyun fuarı olma özelliğine sahip olduğu belirtiliyor. Rönesans Fuarcılık tarafından düzenlenen GameX 2017’ye 100’ü aşkın yerli ve yabancı dijital oyun firma ve markası katılacak.

PC ve konsol oyunları, eşsiz simülatör ve VR (Sanal Gerçeklik) deneyimleri, profesyonel e-spor takımları ve oyuncuları, son teknoloji oyuncu ekipmanları, fenomen haline gelmiş Youtuber ve streamerlar, çarpıcı cosplay etkinlikleri, sayısız ödül ile hediye ürünler, seminerler, paneller ve atölye çalışmaları da GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun Fuarı’nın etkinlikleri arasında yer alacak.

TÜYAP’TA GERÇEKLEŞİYOR

Bu yıl 12’nci kez oyun tutkunlarına kapılarını açacak olan GameX’in, Türkiye’de şimdiye kadar görülmemiş etkinliklere ve birbirinden muhteşem şovlara ev sahipliği yapacağını açıklayan Rönesans A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı H. İsmet Göksel bu çapta bir organizasyon için dünya standartlarına uygun bir fuar alanına ihtiyaç duyduklarını belirterek, GameX 2017 organizasyonunun adresi olarak İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ni tercih ettiklerini söyledi.