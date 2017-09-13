GameX’e oyuna gelin!
Dijital oyun tutkunlarının beklediği GameX 2107 Fuarı, ‘Sizi oyuna getiriyoruz’ sloganıyla kapılarını bugün açıyor. 17 Eylül’e kadar sürecek fuarda en yeni dijital oyunlar ve yüzbinleri peşinden sürükleyen fenomen oyuncular sahne alacak.
Yaklaşık 100 milyar doları bulan büyüklüğü ile dünyanın en önemli sektörlerinden biri haline gelen dijital oyun ve eğlence sektörünün kalbi bugünden itibaren ‘GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun Fuarı’ ile İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde atacak. Fuar 17 Eylül’e kadar sürecek. Oyun tutkunlarını bir kez daha buluşturacak olan GameX, Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler’in en kapsamlı dijital oyun fuarı olma özelliğine sahip olduğu belirtiliyor. Rönesans Fuarcılık tarafından düzenlenen GameX 2017’ye 100’ü aşkın yerli ve yabancı dijital oyun firma ve markası katılacak.
PC ve konsol oyunları, eşsiz simülatör ve VR (Sanal Gerçeklik) deneyimleri, profesyonel e-spor takımları ve oyuncuları, son teknoloji oyuncu ekipmanları, fenomen haline gelmiş Youtuber ve streamerlar, çarpıcı cosplay etkinlikleri, sayısız ödül ile hediye ürünler, seminerler, paneller ve atölye çalışmaları da GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun Fuarı’nın etkinlikleri arasında yer alacak.
TÜYAP’TA GERÇEKLEŞİYOR
Bu yıl 12’nci kez oyun tutkunlarına kapılarını açacak olan GameX’in, Türkiye’de şimdiye kadar görülmemiş etkinliklere ve birbirinden muhteşem şovlara ev sahipliği yapacağını açıklayan Rönesans A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı H. İsmet Göksel bu çapta bir organizasyon için dünya standartlarına uygun bir fuar alanına ihtiyaç duyduklarını belirterek, GameX 2017 organizasyonunun adresi olarak İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ni tercih ettiklerini söyledi.
Vestel standında
ödüllü yarışma
Fuara katılan Vestel, son teknoloji ürünlerini sergilerken, oyun severlere de heyecan dolu 4 gün yaşatacak. Bu yıl GameX’in klasiği haline gelen kostüm ve performans yarışması Cosplayer’ın ödül sponsoru da olan Vestel; dereceye girenlere, yarışmanın ruhuna uygun olarak Star Wars desenli 22FA7100 LED TV, Star Wars desenli Mix&Go, Desibel K550 siyah kulaklık, Desibel H450 Bluetooth hoparlör, Desibel H400 Siyah Bluetooth hoparlör hediye edecek. Ayrıca fuar ziyaretçileri, 16-17 Eylül tarihlerinde Vestel standında bir Cosplayer ile fotoğraf çekilme şansı elde edecek. Dijital oyun severlerin GameX 2017’deki Vestel deneyim alanında oynama fırsatı yakalayacağı oyunlar arasında yer alan Digital Penaltı Oyunu ile ziyaretçiler sanal bir kaleciye karşı penaltı vuruşu yapacak. Ziyaretçiler uygulama sonrası şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çektirebilecek. Katılımcılar kendi yönlendirmeleri ile dağların arasında dolaşıp puan toplayarak heyecan dolu bir tecrübe yaşayacaklar.
İninal’dan
sürpriz
ödüller
Oyun dünyasının kalbinin atacağı GameX 2017’de oyun tutkunları için ön ödemeli kartlar ve mobil cüzdan servisiyle finansal hizmetler sunan İninal da yer alacak. İninal, fuar kapsamında Joygame, Tencent ve Crytek gibi partnerleriyle ödüllü turnuvalar ve etkinlikler düzenleyecek. Ayrıca İninal standında yeni çıkan Wolfteam VIP kartın lansmanı yapılacak. Crytek de VR uygulamaları ile fuara renk katacak. Fuar kapsamında on binlerce İninal kart, oyun tutkunlarına dağıtılarak bu kartları aktif eden ziyaretçilere çekilişle sürpriz ödüller verilecek.
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