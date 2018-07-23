Gaziantep'te roket parçası olduğu düşünülen enkaz kaldırıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Çiçeklipınar Tepe civarındaki dağlık ve ormanlık arazide vatandaşlarca bulunan ve 3 gün önce Hava Kuvvetleri Komutanlığından 6 kişilik teknik ekip tarafından incelenen enkaz kepçe yardımıyla kaldırıldı.

Enkaz, traktörle Sakçagözü Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Roket parçası olduğu değerlendirilen enkazın, TÜBİTAK'tan önümüzdeki günlerde gelecek bir heyet tarafından da inceleneceği belirtildi.