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Gaziantep'te roket parçası olduğu düşünülen enkaz kaldırıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ormanlık alanında bir hafta önce bulunan ve roket parçası olduğu değerlendirilen enkaz kaldırıldı.

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Çiçeklipınar Tepe civarındaki dağlık ve ormanlık arazide vatandaşlarca bulunan ve 3 gün önce Hava Kuvvetleri Komutanlığından 6 kişilik teknik ekip tarafından incelenen enkaz kepçe yardımıyla kaldırıldı.
 
Enkaz, traktörle Sakçagözü Jandarma Karakolu'na götürüldü.
 
Roket parçası olduğu değerlendirilen enkazın, TÜBİTAK'tan önümüzdeki günlerde gelecek bir heyet tarafından da inceleneceği belirtildi.

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