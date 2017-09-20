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Gebze Teknik Üniversitesi, artık dünya liginde!

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), dünyadaki üniversitelerin çeşitli kriterlere göre sıralandığı World University Rankings 2018 (Dünya Üniversiteler Sıralaması 2018)’de bu yıl ilk defa yer aldı ve ilk 800 üniversite arasına girmeyi başardı. GTÜ Rektörü ve ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Görgün, bu başarıyı, kişisel twitter hesabından 5 Eylül’de duyurdu.

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Times Higher Education (THE) şirketinin her yıl yayınladığı liste; üniversitelerin eğitim ortamı, sanayi gelirleri, üniversiteler tarafından yapılan araştırmalar ve bilimsel makalelerdeki atıf sayısı gibi kriterler göz önünde bulundurularak hazırlanıyor. Dünyadaki 1.102 üniversitenin girdiği bu yılki listede, Türkiye’den 22 üniversite kendine yer buldu. GTÜ ise Türkiye’den listeye giren devlet üniversiteleri arasında 2’nci oldu.

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