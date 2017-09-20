Gebze Teknik Üniversitesi, artık dünya liginde!

Times Higher Education (THE) şirketinin her yıl yayınladığı liste; üniversitelerin eğitim ortamı, sanayi gelirleri, üniversiteler tarafından yapılan araştırmalar ve bilimsel makalelerdeki atıf sayısı gibi kriterler göz önünde bulundurularak hazırlanıyor. Dünyadaki 1.102 üniversitenin girdiği bu yılki listede, Türkiye’den 22 üniversite kendine yer buldu. GTÜ ise Türkiye’den listeye giren devlet üniversiteleri arasında 2’nci oldu.