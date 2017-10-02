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Gece 10 kilometre ötedeki düşmanı görüntülüyor

Gece 10 kilometre ötedeki düşmanı görüntüleyen kızılötesi görüntüleme sistemi Türkiye'de geliştirildi.

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Hacettepe Teknokent`teki MS Spektral firması, gece şartlarında 10 kilometre ötedeki düşman unsurunun gizlice görüntüsünü alabilen "kızılötesi görüntüleme sistemi" geliştirdi.
 
Hacettepe Teknokent'te faaliyet gösteren  yerli firma MS Spektral, gece şartlarında on kilometre ötedeki düşman unsurunun  gizlice görüntüsünü alabilen "kızılötesi görüntüleme sistemi" geliştirdi. 
 
MS Spektral Üst Yöneticisi Onur Haliloğlu, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, cihazın kızılötesi bantta çalışan otomatik bir görüntüleme sistemi  olarak tanımlanabileceğini söyledi.
 
Ürünün özellikle sınır bölgelerinde uzak mesafelerdeki hedefin  tespitinde kullanıldığını dile getiren Haliloğlu, "Cihaz, kilometrelerce ötedeki  insanı tespit edebiliyor. En önemli uygulamalarından biri gece şartlarında on  kilometrelik mesafeyi lazer ışık kaynağıyla aydınlatarak, hedefe hissettirmeden  görüntü alabilmesi." dedi.
 
Haliloğlu, cihazın sisli, karlı, yağmurlu ortamlarda da görüntü  alabildiğine işaret etti.
 
Hedefin görüntüsünü 20 kat büyütüyor
 
Ürünün değişebilen odak uzaklığına sahip olduğunu anlatan Haliloğlu,  "Hedefi 20 kat büyütebiliyor. Kaba bir hesapla 10 kilometre mesafeden çok  kolaylıkla insan tespiti yapabiliyor." diye konuştu.
 
Haliloğlu, sistemin deniz yoluyla ülkelere girmek isteyen kaçak  göçmenlerin tespitinde de kullanılabildiğini belirtti.
 
Cihazın sisli havalarda kalkış-iniş yapan helikopterlere de entegre  edilebileceğini dile getiren Haliloğlu, böylece sisli ortamlarda helikopterin  güvenli bir şekilde kalkış-iniş yapabileceğini, hava araçlarıyla 10 kilometre  irtifadan görüntü alınabileceğini bildirdi.
 
Haliloğlu, sistemin her türlü askeri araca monte edilebileceğini  belirterek, "En önemli özelliklerinden biri sisli havalarda seyir halindeki  gemilerin borda numarasını tespit ederek düşman gemisi olup olmadığını  belirleyebilmesi." ifadelerini kullandı.

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