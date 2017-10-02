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Geleceğin insansız akıllı karıştırma sistemi OPKAR

Uzaktan Kontrol Edilebilir Elektronik Harp Sistemi (OPKAR) ASELSAN’ın Elektronik Harp teknolojisindeki geniş bilgi birikimi ve tecrübesinin bir ürünü olarak tasarlandı.

  • Gökhan Ertaş / star.com.tr
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Sistem son teknoloji ürünü yüksek hızlı Direkt Sayısal Sentezör (Direct Digital Synthesis) ve RF teknolojisi kullanılarak, yüksek esneklik ve fonksiyonellik sağlayacak şekilde entegre edildi. 
 
OPKAR Saha Birimleri tek başına, uzaktan kontrollü veya grup halinde koordine edilerek Elektronik Harp tehdit sahasında kullanılabilmekte.
 
 
OPKAR Sistemi haberleşme karıştırma yeteneğine ek olarak ses karıştırma ve aldatma modları gibi fonksiyonlarıda beraberinde sunmaktadır. OPKAR Sistemine karıştırma operasyonlarında kullanılacak karıştırma profilleri ve aldatma operasyonlarında kullanılacak ses kayıtları programlanarak yüklenebilmektedir. 
 
Standart taşınabilir bir bilgisayarda çalışan OPKAR Görev Yazılımı üzerinden direkt kablo bağlantısı yapılarak veya Uzak Komuta Birimi aracılığıyla OPKAR Saha Birimlerinin tüm yetenekleri kolaylıkla kullanılabilmektedir. 
OPKAR Saha Birimi diğer Saha Birimleriyle dinamik olarak oluşturulan şebeke ağı (mesh network) üzerinden haberleşebilmektedir. 
 
 
Uygulama Alanları 
Muhabere operatörlerine karıştırma şartlarında çalışma eğitimi verilmesi 
Muhabere ve elektronik harp sistemlerinin elektronik destek özelliklerinin test edilmesi 
Hedef muhabere sistemlerine karşı geliştirilen karıştırma tekniklerinin test edilmesi 
 
Operasyonel Yetenekler 
Dar Bant Karıştırma 
Baraj Karıştırma 
Reaktif Karıştırma 
Aldatma 
Spektrum görüntüleme 
Şebeke Ağı (Mesh network) Haberleşmesi 
Tekli (sırt tipi/sabit), uzaktan komutalı ve grup halinde operasyonel kullanım 
 
Genel Özellikler 
Kompakt Tasarım 
Frekans Kapsaması: V/UHF 
Çıkış Gücü: Müşteri özelinde çözüm önerisi 
Çalışma Sıcaklığı: -30°C / +50°C 
LI-ION bataryaları ile aralıksız 2,5 saat karıştırma yeteneği 
AM ve FM desteği 
Önceden yüklenmiş ses dosyaları ile aldatma 
Karıştırma bandı dışında haberleşme 
Uzaktan kontrollü şebeke ağı (mesh network) altyapısı 
Gömülü GPS Alıcısı 
OPKAR Saha Birimleri arasında GPS disiplinli atomik saat ölçekli zaman senkronizasyonu 
OPKAR Saha Birimleri koordineli grup operasyon desteği 
Cihaz İçi Test (CİT) ve kolay bakım yetenekleri 
Kullanıcı dostu grafik arayüzü 
AC batarya şarj ünitesi 
Zaman planlı operasyonlar 
Korunmuş frekans ve frekans bantları 
 
Opsiyonel Uygulamalar 
Radyo Frekans(RF) Kontrollü El Yapımı Patlayıcı (RFEYP) düzeneklerinin etkisiz hale getirilmesine yönelik sırt/araç tipi reaktif karıştırma uygulamaları.
 
Kullanıcı arayüz ekranı 

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