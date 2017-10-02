Geleceğin insansız akıllı karıştırma sistemi OPKAR
Uzaktan Kontrol Edilebilir Elektronik Harp Sistemi (OPKAR) ASELSAN’ın Elektronik Harp teknolojisindeki geniş bilgi birikimi ve tecrübesinin bir ürünü olarak tasarlandı.
- Gökhan Ertaş / star.com.tr
Sistem son teknoloji ürünü yüksek hızlı Direkt Sayısal Sentezör (Direct Digital Synthesis) ve RF teknolojisi kullanılarak, yüksek esneklik ve fonksiyonellik sağlayacak şekilde entegre edildi.
OPKAR Saha Birimleri tek başına, uzaktan kontrollü veya grup halinde koordine edilerek Elektronik Harp tehdit sahasında kullanılabilmekte.
OPKAR Sistemi haberleşme karıştırma yeteneğine ek olarak ses karıştırma ve aldatma modları gibi fonksiyonlarıda beraberinde sunmaktadır. OPKAR Sistemine karıştırma operasyonlarında kullanılacak karıştırma profilleri ve aldatma operasyonlarında kullanılacak ses kayıtları programlanarak yüklenebilmektedir.
Standart taşınabilir bir bilgisayarda çalışan OPKAR Görev Yazılımı üzerinden direkt kablo bağlantısı yapılarak veya Uzak Komuta Birimi aracılığıyla OPKAR Saha Birimlerinin tüm yetenekleri kolaylıkla kullanılabilmektedir.
OPKAR Saha Birimi diğer Saha Birimleriyle dinamik olarak oluşturulan şebeke ağı (mesh network) üzerinden haberleşebilmektedir.
Uygulama Alanları
Muhabere operatörlerine karıştırma şartlarında çalışma eğitimi verilmesi
Muhabere ve elektronik harp sistemlerinin elektronik destek özelliklerinin test edilmesi
Hedef muhabere sistemlerine karşı geliştirilen karıştırma tekniklerinin test edilmesi
Operasyonel Yetenekler
Dar Bant Karıştırma
Baraj Karıştırma
Reaktif Karıştırma
Aldatma
Spektrum görüntüleme
Şebeke Ağı (Mesh network) Haberleşmesi
Tekli (sırt tipi/sabit), uzaktan komutalı ve grup halinde operasyonel kullanım
Genel Özellikler
Kompakt Tasarım
Frekans Kapsaması: V/UHF
Çıkış Gücü: Müşteri özelinde çözüm önerisi
Çalışma Sıcaklığı: -30°C / +50°C
LI-ION bataryaları ile aralıksız 2,5 saat karıştırma yeteneği
AM ve FM desteği
Önceden yüklenmiş ses dosyaları ile aldatma
Karıştırma bandı dışında haberleşme
Uzaktan kontrollü şebeke ağı (mesh network) altyapısı
Gömülü GPS Alıcısı
OPKAR Saha Birimleri arasında GPS disiplinli atomik saat ölçekli zaman senkronizasyonu
OPKAR Saha Birimleri koordineli grup operasyon desteği
Cihaz İçi Test (CİT) ve kolay bakım yetenekleri
Kullanıcı dostu grafik arayüzü
AC batarya şarj ünitesi
Zaman planlı operasyonlar
Korunmuş frekans ve frekans bantları
Opsiyonel Uygulamalar
Radyo Frekans(RF) Kontrollü El Yapımı Patlayıcı (RFEYP) düzeneklerinin etkisiz hale getirilmesine yönelik sırt/araç tipi reaktif karıştırma uygulamaları.
Kullanıcı arayüz ekranı
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