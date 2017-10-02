Geleceğin insansız akıllı karıştırma sistemi OPKAR

Sistem son teknoloji ürünü yüksek hızlı Direkt Sayısal Sentezör (Direct Digital Synthesis) ve RF teknolojisi kullanılarak, yüksek esneklik ve fonksiyonellik sağlayacak şekilde entegre edildi.

OPKAR Saha Birimleri tek başına, uzaktan kontrollü veya grup halinde koordine edilerek Elektronik Harp tehdit sahasında kullanılabilmekte.

OPKAR Sistemi haberleşme karıştırma yeteneğine ek olarak ses karıştırma ve aldatma modları gibi fonksiyonlarıda beraberinde sunmaktadır. OPKAR Sistemine karıştırma operasyonlarında kullanılacak karıştırma profilleri ve aldatma operasyonlarında kullanılacak ses kayıtları programlanarak yüklenebilmektedir. OPKAR Sistemi haberleşme karıştırma yeteneğine ek olarak ses karıştırma ve aldatma modları gibi fonksiyonlarıda beraberinde sunmaktadır. OPKAR Sistemine karıştırma operasyonlarında kullanılacak karıştırma profilleri ve aldatma operasyonlarında kullanılacak ses kayıtları programlanarak yüklenebilmektedir.

Standart taşınabilir bir bilgisayarda çalışan OPKAR Görev Yazılımı üzerinden direkt kablo bağlantısı yapılarak veya Uzak Komuta Birimi aracılığıyla OPKAR Saha Birimlerinin tüm yetenekleri kolaylıkla kullanılabilmektedir.

OPKAR Saha Birimi diğer Saha Birimleriyle dinamik olarak oluşturulan şebeke ağı (mesh network) üzerinden haberleşebilmektedir.

Uygulama Alanları

Muhabere operatörlerine karıştırma şartlarında çalışma eğitimi verilmesi Muhabere operatörlerine karıştırma şartlarında çalışma eğitimi verilmesi

Muhabere ve elektronik harp sistemlerinin elektronik destek özelliklerinin test edilmesi

Hedef muhabere sistemlerine karşı geliştirilen karıştırma tekniklerinin test edilmesi

Operasyonel Yetenekler

Dar Bant Karıştırma

Baraj Karıştırma

Reaktif Karıştırma

Aldatma

Spektrum görüntüleme

Şebeke Ağı (Mesh network) Haberleşmesi

Tekli (sırt tipi/sabit), uzaktan komutalı ve grup halinde operasyonel kullanım

Genel Özellikler

Kompakt Tasarım

Frekans Kapsaması: V/UHF

Çıkış Gücü: Müşteri özelinde çözüm önerisi

Çalışma Sıcaklığı: -30°C / +50°C

LI-ION bataryaları ile aralıksız 2,5 saat karıştırma yeteneği

AM ve FM desteği

Önceden yüklenmiş ses dosyaları ile aldatma

Karıştırma bandı dışında haberleşme

Uzaktan kontrollü şebeke ağı (mesh network) altyapısı

Gömülü GPS Alıcısı

OPKAR Saha Birimleri arasında GPS disiplinli atomik saat ölçekli zaman senkronizasyonu

OPKAR Saha Birimleri koordineli grup operasyon desteği

Cihaz İçi Test (CİT) ve kolay bakım yetenekleri

Kullanıcı dostu grafik arayüzü

AC batarya şarj ünitesi

Zaman planlı operasyonlar

Korunmuş frekans ve frekans bantları

Opsiyonel Uygulamalar

Radyo Frekans(RF) Kontrollü El Yapımı Patlayıcı (RFEYP) düzeneklerinin etkisiz hale getirilmesine yönelik sırt/araç tipi reaktif karıştırma uygulamaları.

Kullanıcı arayüz ekranı