Getcontact uygulaması nedir ne işe yarar Getcontact numara sorgulama ve silme nasıl yapılır

Getcontact nedir, Getcontact ne işe yarar? Getcontact numara sorgulama ve silme nasıl yapılır? soruların yanıtları haberimizde. Sizi arayan numaraların kim olduğunu öğrendiğiniz uygulamalardan sonra, insanların sizi rehbere nasıl kaydettiğini de GetContact ile öğrenebiliyorsunuz. Dünya Getcontact uygulamasıyla tanıştı. İnternette, sosyal medyada birçok kesim tarafından konuşulan Getcontact'ı duymayanlar, Getcontact hakkında araştırmalar yapmaya başladı.. Bilenler ise Getcontact sorgulama ve Getcontact numara silme ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Getcontact'ın ne olduğunu öğrenenler ise Getcontact yüklemek için şimdiden sıraya girmiş durumda...



Getcontact, sizin için harika bir “istenmeyen çağrı engelleme” ve “arayan kişi tanımlama” uygulamasıdır. Rahatsız edici aramaları filtreler ve sadece sizin tercih ettiğiniz kişilerin sizinle iletişim kurmasına olanak sağlar.



- Telefon defterinizde kayıtlı olmayan numaralardan aldığınız çağrıları, anlık olarak tanımlayabilirsiniz.

- Gelen arama istenmeyen bir aramaysa anlık olarak sizi uyarır. Böylece bütün otomatik aramalar, reklamlar ve telefon dolandırıcılığı aramalarından gerçek zamanlı olarak korunursunuz.



Getcontact kullanımı son derece kolaydır…



+ ARAMA ENGELLEME



İstenmeyen aramaları engelleyebilir ve bu aramaları raporlayarak diğer Getcontact uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Getcontact, gücünü milyonlarca kullanıcısından alır. Diğer kullanıcılar tarafından raporlanan istenmeyen çağrılardan, “Spam Koruma” özelliğini aktif ederek otomatik olarak korunabilirsiniz.







GetContact indir



Android ve iOS için kullanılabilir durumda olan GetContact uygulamasını, aşağıdaki bağlantı linklerinden indirebilirsiniz. Fakat tekrardan hatırlatmakta fayda var, tüm rehber bilgileriniz ortak havuzda toplanacak ve numara havuzuna hem sizin hem de yakınlarınızın bilgileri de aktarılacak.



İstenmeyen aramaları engelleyebilir ve bu aramaları yapan numaraları raporlayarak diğer GetContact uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.



Yazının başında da dediğimiz gibi, GetContact milyonlarca kullanıcının izin verdiği rehber verilerini ortak bir havuzda buluşturuyor.



Diğer kullanıcılar tarafından raporlanan istenmeyen çağrılardan, “Spam Koruma” özelliğini aktif ederek otomatik olarak korunabilirsiniz.



Keşfet (En çok kullanılan özelliği)



GetContact uygulaması, arkadaşlarınızın rehberlerinde sizi nasıl kaydettiğini gösterebilen ayrıca çevrenizdeki daha önce tanıdığınız kişileri, numara yoluyla bulabildiğiniz sosyal bir topluluk.



Uzun yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınıza iletişim isteği gönderebilir, arkadaşınızın isteğinizi onaylaması durumunda kendisiyle yeniden iletişim kurabilirsiniz.









Genel olarak sizin rehber bilgilerinizi alan bu tür uygulamalar, veri güvenliği açısından çok tavsiye edilmese de, kullanıcılar bu tür uygulamaları seviyorlar. Özellikle GetContact, diğer kişilerin telefon rehberine sizi nasıl kaydettiklerini gösteren bir uygulama. Her kullanıcı uygulamayı kurduğunda, rehber erişimine de aynı zamanda izin veriyor. Numaralara göre de, kullananların nasıl kaydettiğini size gösteriyor. Uygulamayı karşı tarafın da kullanıyor olması önemli.



Uygulamanın asıl amacı, numaraları engellemek için filtre koymak olsa da, başka kişilerin sizi rehbere nasıl kaydettiğini görme yeteneği, uygulamanın en çok dikkat çeken ve kullanılan noktası.



GETCONTACT ARAMA ENGELLEME



Getcontact uygulaması ile istenmeyen aramalar engelleniyor ve bu aramalar raporlar halinde hazırlanarak milyonlarca kullanıcıların korunmasına yardımcı olunuyor. Gücünü milyonlarca kullanıcısından alan Getcontact uygulaması, diğer kullanıcılar tarafından raporlanan istenmeyen çağrılardan, “Spam Koruma” özelliğini aktif ederek otomatik olarak korunmasına yardımcı oluyor.



GETCONTACT ÇAĞRI TANIMLAMA



Sizi arayan kişinin kimliğini, rehberinizde kayıtlı olmasa bile otomatik olarak tanımlayabilirsiniz.



GETCONTACT KEŞFET



Getcontact, aynı zamanda harika bir sosyal topluluktur. Gerçek hayatta tanıyor olabileceğiniz kişileri, ortak arkadaşlarınız aracılığı ile iletişim kurmanızı sağlar. Uzun yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınıza iletişim isteği gönderebilir, arkadaşınızın isteğinizi onaylaması durumunda kendisiyle yeniden iletişim kurabilirsiniz.



Bilmeniz Gerekenler:

• Getcontact uygulaması, internet bağlantısına ihtiyaç duyar.

• Üyeliğinizi size ait bir telefon numarası ile doğrulamanız gerekir.

• Kullanımı ilk 1 ay tamamen ücretsizdir.



Topluluğumuz ve bizden haberler:

• Facebook: https://facebook.com/getcontactapp

• Geri bildirim: help@getcontact.com

• Yardım: https://www.getcontact.com/en/faq



Abonelikler Hakkında



• Ödeme, satın alma işleminin onaylanması durumunda iTunes hesabınızdan tahsil edilecektir.

• Abonelik, geçerli dönemin bitiminden en az 24 saat önce otomatik yenileme kapalı olmadığı sürece otomatik olarak yenilenir.

• Cari döneme ait son 24 saat içinde hesap yenilenecek şekilde ücretlendirilecek ve yenileme maliyeti sağlanacaktır.

• Abonelikler kullanıcı tarafından yönetilebilir. Otomatik yenileme, satın aldıktan sonra kullanıcının iTunes Hesap Ayarlarına giderek kapatılabilir.

• Etkin abonelik süresi boyunca geçerli aboneliğin iptali yasaktır.

• Ödemeler satın alma işleminizi onayladığınızda iTunes hesabınızdan tahsil edilecektir.

• Otomatik yenilemeler abonelik süresi bitiminden 24 saat öncesine kadar iptal edilmediği sürece yenilenir.

• Aboneliklerinizi şu adrese girerek iptal edebilirsiniz : https://support.apple.com/en-us/HT202039



• Privacy policy: https://getcontact.com/privacy



• Term of use: https://getcontact.com/terms