Gizemli Fuchsia OS, Pixelbook üzerinde test ediliyor

Arama devi Google tarafından detayları paylaşılmayan gizemli işletim sistemi için geliştiricilerin sistemi Pixelbook’a yüklemesini sağlayacak dokümanlar yayımlandı. İşletim sisteminin Pixelbook’a kurulması için sunucu ve hedef olmak üzere iki makinenin gerekmesi dikkat çekiyor. Bu anlamda işletim sisteminin tipik geliştirici işletim sistemlerinden birisi olmadığı söylenebilir.

Başlangıçta Fuchsia, giyilebilir ve Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları gibi gömülü sistemler ile bağlantılı durumdayken, son testler Intel NUC ve Acer Switch Alpha 12 Chromebook cihazlara kadar genişletildi.

Google yapımı Zircon mikro çekirdek kullanılarak oluşturulan işletim sistemi, farklı olarak Android ve Chrome OS’yi bir arada tutan tipik Linux çekirdeklerinden değil. Şirketin neden yeni bir işletim sistemi geliştirmeye ihtiyaç duyduğu ve sistemi hangi cihazlarda kullanacağı da merak konusu.

ShiftdeIete'ın haberine göre, testin daha fazla Chromebook’a yayılması ile birlikte, Fuchsia’nın hiç hayata geçirilemeyen Andromeda projesinin halefi olabileceği konusundaki iddialar da artış gösterdi.