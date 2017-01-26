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Gmail zararlı yazılımlara karşı önlem alıyor

En fazla tercih edilen e-posta servislerinden biri olan Gmail, hackerler tarafından kullanılan bir açığı kapatmak üzere harekete geçti. Bu kapsamda şubat ayından itibaren JavaScript dosyalarının Gmail üzerinden atılan e-postlara yüklenmesi ve gönderilmesinin önüne geçilecek.

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İnternet denildiğinde akla gelen ilk firmalardan biri olan Google hayatın her alanına girme noktasındaki kararlılığını e-posta konusunda da gösterdi.
 
Dünyanın en fazla tercih edilen e-posta servisi olan Gmail şimdi de kullanıcılarının güvenliğini sağlamak adına ciddi bir adım atıyor. Hackerlar tarafından istismar edilen ve kullanıcıları zor duruma sokabilen JavaScript dosyalarının eklenti olarak gönderilmesine engel oluyor.
 
Şimdiye kadar rahatlıkla yüklenip e-posta yoluyla gönderilebilen bu dosya türünün kullanıcıların güvenliğini tehlikeye attığı ortaya çıkmıştı. Zararsız zannedilerek indirilen bu türdeki dosyalar kötü amaçlarla da kullanılabiliyor. İndirilmesinin ardından bilgisayarlarımızdaki verilerin çalınması gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Gmail yeni uygulamasıyla birlikte bu problemin önüne geçmeyi amaçlıyor.
 
JavaScript dosyalarının yüklenmesine engel olan karar 13 Şubat‘tan itibaren geçerli olacak. Gmail hesabımız üzerinden .JS uzantılı dosyaları yüklemeye çalıştığımızda “bazı dosya türleri engelli” uyarısı ile karşılaşacağız.
 
Tabii engellenen tek dosya türü Javascript olmayacak. Bu durum .exe, .bat ve .msc gibi uzantılar için de geçerli olacak. Bu tarz dosyaları başkalarıyla paylaşmak için Google Drive ya da Google Cloud Storage‘ı tercih etmek gerekecek.

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