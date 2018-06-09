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Gmail'e e-postaları sağa veya sola kaydırarak çeşitli işlemler yapılmasına olanak sağlayan özellik

Arama devi Google, Gmail'in Android versiyonu için yeni bir güncelleme yayınladı ve e-postaları sağa veya sola kaydırarak çeşitli işlemler yapılmasına olanak sağladı.

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Google, kısa bir süre önce, Gmail'in Android sürümü için yeni bir güncelleme yayınladığını duyurdu. Yeni güncelleme ile e-postaları sağa ve sola kaydırarak çeşitli işlemler yapılabilmesi sağlanabiliyor.
 
Yeni özellik yakında tüm kullanıcılara açılacak
Uygulamanın işlevselliğini daha da iyileştiren bu kaydırma özelliğini, "Genel Ayarlar -> Kaydırma" kısayolu ile aktif duruma getirebiliyorsunuz ve bu özelliği kullanarak e-posta okurken, ekranı sağa veya sola kaydırarak çeşitli eylemler yapmanız mümkün hale geliyor.
 
 
Arşivle, Sil, Okundu / Okunmadı olarak işaretle ve Ertele gibi farklı özellikler atayabileceğiniz bu yeni seçeneklerden en fazla iki tanesini etkinleştirebiliyorsunuz. Google, güncellemenin henüz tüm kullanıcılara ulaşmadığını, kısa bir süre içinde bu özelliğin herkes için aktif duruma geleceğini açıkladı.
 
(Donanım Haber)
 

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