Gmail’in yeni arayüzü ortaya çıktı

Google, geçtiğimiz gün Gmail’in arayüz tasarımında köklü değişimler yapacağını duyurmuştu. Bugün ise söz konusu yeni tasarımın ilk örnekleri ve e-posta servisinin bazı yeni özellikleri ortaya çıktı.

Gmail’e ekleneceğini bildiğimiz akıllı yanıtlar ve sessize alma özelliklerinin yanı sıra, tasarıma eklenecek yeni kenar çubuğunun e-posta istemcisinin diğer Google uygulamalarıyla entegre edilmesini mümkün kılacağı görüldü.

The Verge tarafından ulaşılan yeni Gmail tasarımına ait ekran görüntülerinde görülen kenar çubuğu, e-postaların yanında Takvim, Keep ve Tasks gibi diğer Google uygulamalarının da kullanılabileceğine işaret ediyor. Bu da not tutmak ya da bir etkinlik planlamak için Gmail’den çıkmaya gerek kalmayacağı anlamına geliyor.

TechCrunch sitesi ise kullanıcıların bu kenar çubuğuna istedikleri diğer Google uygulamalarını da entegre edebileceklerini belirtiyor.

Gmail güncellemesiyle birlikte Google’ın artık eskiyen bir arayüze sahip olan Tasks (Görevler) uygulamasının da yeni bir arayüze sahip olacağı görülüyor.

Yeni Gmail ayrıca birkaç farklı görüntüleme moduna sahip olacak. Halihazırda Gmail e-postalar arasındaki boşluğun kullanıcılar tarafından seçilmesine olanak tanırken, yeni modlar e-postaların eklerini içlerine girmeden görmeye olanak tanımaları gibi işlevsel özelliklere de sahip olacak.

Yeni Gmail'in ne zaman kullanıcılara sunulacağına dair henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.