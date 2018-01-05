GNÇYTNK yeni dönem başvuruları başladı

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, geleceğin dijital dünyasını tasarlamak üzere genç yetenekleri bekliyor. Turkcell’in, yeni nesil profesyoneller için hayata geçirdiği GNÇYTNK programında üçüncü dönem başvuruları başladı. Türkiye’nin yetenekli ve başarılı gençlerini Turkcell’e kazandırmayı amaçlayan programa, Turkcell web sitesi ve BiP Chatbot kanalı GNÇYTNK BiP servisiyle başvurulabiliyor.

Turkcell’in, dijital dünyaya doğan yeni nesil yetenekleri hedefleyen GNÇYTNK programının üçüncü dönemi için başvurular başladı. Türkiye’nin yetenekli ve başarılı gençlerini Turkcell’e kazandırmayı amaçlayan GNÇYTNK programına başvurular, Turkcell web adresinden ve BiP Chatbot kanalı GNÇYTNK BiP servisiyle yapılabiliyor. Program kapsamında mobil platformların yanı sıra oyunlaştırma ve video mülakat gibi yöntemlerle başvuru, seçme ve işe alım süreçleri gerçekleştiriliyor. “Teknolojinin kalbinde olmak istiyorsan tam bir GNÇYTNK’sin, Turkcell’e gelmelisin” sloganıyla başlatılan yeni dönemde, gençler başvuru ve seçme dönemi ardından Eylül 2018’de işe başlayacaklar.

Turkcell olarak ürün ve servisleriyle geleceğin dünyasını şekillendirirken, müşterilerinin hayatlarına değer kattıklarını belirten Turkcell İnsan Kaynakları Direktörü Hasan Kaya, bunu başarabilmenin temelinde insan kaynağı olduğunu söyledi. Dijital dünyaya doğan gençlerin sahip olduğu perspektifin bu anlamda önemli olduğunu kaydeden Kaya, “Dinamik bir sektörde, Endüstri 4.0 ile oyunun kuralının yeniden yazıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Turkcell olarak kendimizi kuralları yazan dijital operatör olarak konumlandırıyoruz. Bunu ülkemizin genç yetenekleri olmaksızın yapmayı düşünemeyiz. Biliyoruz ki gençler standart iş süreçlerinden sıyrılmış klasik ofis anlayışından uzak bir iş hayatını talep ediyorlar. GNÇYTNK programı ile talep ettikleri iş ortamını ve çalışma koşullarını onlara sunuyoruz” dedi.

GNÇYTNK tam zamanlı işe alım programına başvuranları eğlenceli bir süreç bekliyor. Web ve BiP üzerinden yapılan başvurular sonrası gençler mobil telefon, tablet ya da bilgisayarları üzerinden oynayabilecekleri online oyunlarla kendilerini gösteriyorlar. Oyunu başarıyla tamamlayan adaylara, web tabanlı bir uygulama üzerinden video sorular gönderiliyor. Adayların kendi çektikleri yenilikçi bir videoyla bu soruları yanıtlamaları isteniyor. Devamında ise sırasıyla tamamlanan İngilizce testi, grup ve birebir mülakatların ardından gençler Turkcell’de GNÇYTNK olmanın ayrıcalığını yaşamaya başlıyorlar.



Dünya devleri işbirliğinde eğitim programı

GNÇYTNK programıyla işe alınan gençler, Turkcell’e uyum sağlamaları amacıyla Turkcell Akademi tarafından hazırlanan bir eğitim programına dahil oluyorlar. Bu kapsamda gençlere Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile eğitim alma, Cisco, Huawei, Nokia, Oracle ve Verscom gibi küresel markalarla özel programlara katılma şansı sunuluyor.

Genç yetenekler şirkete değer katan liderlerin deneyimlerinin paylaşıldığı ve markanın tanıtıldığı eğitim programıyla Turkcell kariyerlerine başlıyorlar. Turkcell Akademi ile sürekli eğitim ve gelişim fırsatı bulan genç yetenekler, mobil çalışma, esnek performans yönetimi, çıraklık programı gibi özel uygulamalarla ezber bozan bir kariyer yolculuğuna çıkıyorlar.



GNÇYTNK’ler için başvuru koşulları:

Programa;

• Yaratıcı, sosyal, meraklı ve eğlenceli,

• Türkiye ve dünyadan üniversitelerin çeşitli bölümlerinde öğrenimine devam eden ya da mezun,

• Lisans 4. sınıf, yüksek lisans, doktora öğrencisi, yeni mezun ya da en fazla 3 yıl iş deneyimi olan,

• İyi derecede İngilizce bilen gençler başvurabiliyor.

Başvurular Turkcell GNCYTNK linkinden yapılabiliyor.