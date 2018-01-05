GÖKTÜRK-2 dünyayı 26 bin kere turladı

18 Aralık 2012'de Çin’den LM-2D roketiyle fırlatılarak yörüngesine yerleştirilen Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu GÖKTÜRK-2, 5 yıllık görev ömrünü başarıyla doldurdu.

GÖKTÜRK-2'nin işletme ve görüntü dağıtım faaliyetleri Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştiriliyor. Uydu ve yer istasyonu bakım faaliyetleri ise Türki̇ye Bi̇li̇msel ve Teknoloji̇k Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından yürütüyor.

GÖKTÜRK-2 uydusu 5 yıl boyunca yörüngesinde 26 bin 775 tur attı ve tüm dünyadan toplam 27 milyon kilometrekarelik alan görüntüledi. Bu görüntüler afet izleme, şehir planlama, tarım alanları izleme, orman yangınları ve istihbarat alanlarında kamu kuruluşları tarafından kullanılmakta.

Rakamlarla planlı görev ömrünü başarı ile tamamlayan ve halen görevine devam eden GÖKTÜRK-2 uydusu: