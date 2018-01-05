GÖKTÜRK-2 dünyayı 26 bin kere turladı
Yörüngesindeki 5. yılını tamamlayan GÖKTÜRK-2 planlanan görev ömrünün dolmasına rağmen uzaydaki görevine başarı ile devam ediyor. GÖKTÜRK-2, bu beş yıl içerisinde dünya çevresinde 26 bin 775 tur atarak 27 milyon kilometrelik alan görüntülendi.
- Gökhan Ertaş / star.com.tr
18 Aralık 2012'de Çin’den LM-2D roketiyle fırlatılarak yörüngesine yerleştirilen Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu GÖKTÜRK-2, 5 yıllık görev ömrünü başarıyla doldurdu.
GÖKTÜRK-2'nin işletme ve görüntü dağıtım faaliyetleri Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştiriliyor. Uydu ve yer istasyonu bakım faaliyetleri ise Türki̇ye Bi̇li̇msel ve Teknoloji̇k Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından yürütüyor.
GÖKTÜRK-2 uydusu 5 yıl boyunca yörüngesinde 26 bin 775 tur attı ve tüm dünyadan toplam 27 milyon kilometrekarelik alan görüntüledi. Bu görüntüler afet izleme, şehir planlama, tarım alanları izleme, orman yangınları ve istihbarat alanlarında kamu kuruluşları tarafından kullanılmakta.
Rakamlarla planlı görev ömrünü başarı ile tamamlayan ve halen görevine devam eden GÖKTÜRK-2 uydusu:
Dünya çevresinde 26 bin 775 tur10.460 haberleşmeTürkiye'den 4 milyon kilometrekare alanı görüntülemeDünyadan 27 milyon kilometrekare alanı görüntüleme16 yörünge düzeltme manevrası3 çarpışmadan kaçınma manevrası7 gün 24 saat Hava Kuvvetleri komutanlığı Kontrolünde: 1825 gün
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