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Google Apple’ın yonga tasarımcısı John Bruno’yu transfer etti

Google’ın kendi mobil yongalarını tasarım yolculuğunda ilk aşamalarda olduğu söyleniyor. Söz konusu yongaların hem şirketin Pixel serisi telefonlarında hem de başka mobil cihazlarda kullanılması bekleniyor. Şirket bu yolculukta kendisini ileriye taşıyacak bir ismi transfer etti. Google Apple bünyesinde görev yapan yonga tasarımcısı John Bruno’yu bünyesine kattı.

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Bruno, Apple bünyesindeki “silikon yonga rekabet analizi” ekibinin başındaydı. Söz konusu ekip, Apple’ın iPhone ve iPad’lerindeki yongaların rakiplerin cihazlarındaki yongalardan daha iyi olduğunu sağlayacak analizler gerçekleştiriyor.
 
Bruno, Apple’a katılmadan önce baş mühendis olarak Advanced Micro Devices’ta (AMD) çalışmıştı. Fusion serisi yongaların geliştirme çalışmalarında rol üstlenen Bruno, aynı zamanda ATI’da yonga tasarımından sorumlu isim olarak görev yapmıştı. Bruno, Google bünyesinde “Sistem Mimarı” olarak çalışacak.
 
Google Apple’dan daha önce de transfer yapmıştı
Teknoblog'un haberine göre Bruno, Cupertino’dan Mountain View’e yol alan ilk isim değil. Google Apple’dan daha önce de mühendis transferi gerçekleştirmişti. Söz konusu transferler arasında en çok dikkat çeken isim ise Apple’ın A serisi yongalarını geliştiren ekipte yer alan Manu Gulati olmuştu. A serisi işlemciler iPhone, iPad, iPod touch ve yakında satışa sunulacak akıllı hoparlör HomePod gibi ürünlerde kullanılmıştı. Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Google’ın kendi mobil yongasını önümüzdeki yıl içinde duyurabilir.

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