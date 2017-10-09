Google arama ana sayfasında değişikliğe gitti
Google, arama yapabildiğiniz ana sayfasına 'Hakkında' ve 'Market' bölümlerini ekledi. Ancak 'Market' bölümüne daha ülkemizde ulaşılamıyor.
Daha ülkemizde bu şekilde görünmese de, "Hakkında" kısmı bir süredir Google'ın Türkiye ana sayfasında var. Ancak "Market" sekmesi daha Türkiye sayfasında kullanıma açılmadı.
Google'ın "Market" bölümü fiziksel ürünlerin satıldığı bir market. GMarket içerisinde de Google'ın Pixel akıllı telefonları ve "Google Home"un akıllı ev cihazları satışa sunuluyor.
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