Google arama ana sayfasında değişikliğe gitti

Daha ülkemizde bu şekilde görünmese de, "Hakkında" kısmı bir süredir Google'ın Türkiye ana sayfasında var. Ancak "Market" sekmesi daha Türkiye sayfasında kullanıma açılmadı.

Google'ın "Market" bölümü fiziksel ürünlerin satıldığı bir market. GMarket içerisinde de Google'ın Pixel akıllı telefonları ve "Google Home"un akıllı ev cihazları satışa sunuluyor.