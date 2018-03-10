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Google Asistan’a herkes komut ekleyebilecek

Google’ın yapay zekalı asistan Google Asistan, çok önemli bir desteğe kavuşuyor. 3. parti firmaların kendi komutlarını eklemelerine izin veren güncelleme sayesinde Asistan, bütün rakiplerine önemli bir fark attı.

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Hem telefonlarımızda hem de Google Home cihazlarıyla kullanılabilen Asistan, -diğer tüm yapay zekalı asistanlar gibi- üreticisi tarafından belirlenmiş temel komutları gerçekleştirebiliyor. Ancak, satın aldığınız yeni bir cihaz ya da kullandığınız bir uygulama, bu komutlar içerisinde çalışamıyor olabiliyor.
 
Şu an hiçbir yapay zekalı asistan ile fırının kaç derecede çalışacağını ya da televizyonda hangi kanalın açılacağını belirleyemiyorsunuz. Yapay zekalı asistanların kullanımını büyük oranda kısıtlayan bu durumun önüne geçmek isteyen Google, üreticilerin kendi komutlarını Asistan hizmetine eklemelerine izin verecek.
 
 
Duyurusu yapılan özellik sayesinde isteyen üreticiler, Google tarafından sunulan API’ları kullanarak cihazlarının kontrol edilebilmesini ve kendi komutlarının çalıştırılabilmesini sağlayabilecek. Daha öncesinde LG tarafından farklı yollarla kullanılan bu sistem, artık tüm üreticiler tarafından kolayca kullanılabilecek.
 
Google’ın bu konudaki en büyük rakipleri olan Apple’ın Siri’si ve Amazon’un Alexa’sı tarafından desteklenmeyen 3. parti komutlar, üreticilerden de destek görürse, Google Asistan’ı en gelişmiş yapay zekalı asistan yapabilir.
 
(ShiftdeIete)

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