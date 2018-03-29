Google GIF platformu Tenor’u satın aldı

Kullanıcıların devasa GIF veritabanındaki etkileşimini ve GIF’leri başarısını ölçen Tenor, her ay 12 milyardan fazla aramaya ev sahipliği yapıyor. Daha çok markalara GIF reklam çözümleri sunmasıyla gelir elde eden şirketin ilk çıkışını küçük ancak popüler bir GIF aracı ile yapması ise oldukça dikkat çekici. Şirketin reklamverenlerle yaptığı çalışma ise genellikle çok fazla etkileşim alma fırsatı sunan aramalarına sponsorlu GIF’ler oluşturmak üzerine.

Reklamveren tarafında GIF dünyasındaki fırsatlara baktığınızda aslında detaylı bir bilgiyi paylaşılabilir küçük bir görüntünün içine yerleştirebildiğinizi görüyorsunuz. Tenor CEO’su David McIntosh ise şirketin tamamen duygu taşımacılığı yaptığını ifade ediyor. Ne de olsa kullanıcılar anlık mesajlaşma esnasında metnin ötesinde bir şeyler anlatmak istediklerimde GIFlere yöneliyor.

Google Görseller Mühendislik Direktörü Cathy Edwards Tenor hakkında şunları söyledi:

Sahip oldukları derin içerik kütüphanesi ile Tenor modunuzla eşleşenleri bulabilmeniz için doğru GIFLeri size o anda sunar. Bunu Google Görseller’de ve GIF kullanan Gboard gibi ürünlerde de daha etkin yapabilmemiz için Tenor bize yardım edecek. Tenor, ayrı bir marka olarak çalışmaya devam edecek. Teknolojilerine, içerik ilişkileri ve API iş ortaklarıyla yatırım yapmayı dört gözle bekliyoruz. Yani ister Tenor klavyesini ya da ister diğer ürünlerimizden birini kullanıyor olun, gelecekte bundan daha fazlasını görmeyi bekleyebilirsiniz.

Bu başarılı satın almanın ardından pazardaki tek oyuncunun Tenor olmadığını hatırlatalım. Tenor gibi GIF klavyeye sahip olan GIPHY de günlük 300 milyon kullanıcısıyla en tanınmış GIF araçlarından biri. Çoğunlukla kendini içerik üreticiler bir araç olarak konumlandıran Gfycat ise aylık 130 milyon aktif kullanıcıya sahip.

(Webrazzi)