Google Haritalar ekranına kısayollar eklenebilir

Google geçtiğimiz günlerde Hindistan'daki Google Haritalar kullanıcılarının erişebildiği yeni bir özellik sundu. Bu özellik sayesinde ekrana ekleyebileceğiniz yeni kısayollar ile civardaki restorantları, sinema salonlarını ya da hastaneleri gösteren adreslere ve tariflere daha kısa sürede ulaşabileceksiniz ve ekstra bir arama işlemi yapmanıza gerek kalmayacak.

Özellik henüz tüm dünyada kullanımda değil ancak Hindistan'da birçok kullanıcı erişim sağlayabiliyor. Kısayollarınıza en fazla dört tane olmak şartıyla ekleme yapabiliyorsunuz. Şu an sunulan 14 farklı seçenek var ve aralarından seçtiğiniz dört tanesini isteğinize göre kısayollarınızda kullanmaya başlıyorsunuz. Özellik son derece kullanışlı ve büyük kolaylık sağlayacağa benziyor bu yüzden de herkes tüm dünyada kullanılabilir olmasını diliyor.

(Webtekno)