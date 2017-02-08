Google Haritalar’a iddialı özellikler geliyor

Güncellemenin ardından Google Maps’in ana ekranında üç farklı seçenek görüyoruz. Bunlar mekanlar, sürüş ve toplu taşıma oluyor. Mekanlar sekmesinin altında bulduğunuz veya gitmeyi düşündüğünüz konuma göre ilgi gören çeşitli restoranları görüyorsunuz.

Böylece iş görüşmesine gittikten sonra öğle yemeğini nerede yiyeceğinizi dert etmenize gerek kalmıyor. Tabii öneriler bununla sınırlı değil. Yakınlardaki ATM’ler, benzin istasyonları, eczaneler veya marketler de mekanlar kategorisine dahil edilmiş durumda.

Sürüş sekmesinde gitmek istediğiniz güzergaha o anki trafik doğrultusunda ne kadar zamanda varacağınızı görüyorsunuz. Trafik bilgisi sadece sürüş sırasında değil, öncesinde de görüntülenebiliyor. Böylece kararınızı yola çıkmadan önce verebiliyorsunuz.

Toplu taşıma sekmesi ise sadece bu araçlarla istediğiniz yere varış sürenizi hesaplamıyor. Hangi otobüsün ne zaman geleceğini, kaçırırsanız ne kadar beklemeniz gerektiğini de listeliyor. Bu sayede gerekli planlamaları yaparak toplu taşımada araç kaçırma problemini ortadan kaldırıyor.

Bahsettiğimiz özelliklerin bir kısmı daha önceden farklı şekillerde kullanılabiliyordu. Google Maps şimdi bunları daha rahat erişilebilir ve pratik hale getirerek kullanıma sunuyor