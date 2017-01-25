Google karşıtı! DuckDuckGo ile yapılan anonim arama sayısı 10 milyarı geçti

DuckDuckGo‘nun kendi paylaştığı verilere göre, anonim arama motoru üzerinden yalnızca 2016’da 4 milyar adet arama yapılmış. 10 Ocak 2017’de tek gündeki arama rekorunu kırarak 14 milyon arama sayısını gören DuckDuckGo büyümesinin gittikçe hızlandığını söylüyor. Kıyas için DuckDuckGo 2015’te yüzde 70 büyüyerek 3,25 milyar arama sorgusuna yanıt vermişti.

DuckDuckGo, 2016 yılında aralarında Freedom of the Press Foundation, Freenet Project, OpenBSD Foundation olduğu online gizliliği savunan dokuz organizasyona 225 bin dolar bağış yaptığını açıkladı.