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Google Lens Google Fotoğraflar kullanan Android telefonlara geliyor

Google Lens’i daha fazla Android telefonuna açıyor. Bundan böyle Google Fotoğraflar’ın yüklü olduğu Android telefonlarında da bu özellik kullanılabilecek. Yani, kullanıcılar bir köpeğin yavrusu veya bir çiçeğin türü gibi bilgileri uygulamayla taratarak elde etme fırsatına sahip olacak.

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Aynı zamanda kullanıcılar bir kartvizitten bilgileri taratarak alabilecek veya bir mekanı tanımlayabilecekler. Aralarında Samsung, Huawei, LG, Motorola, Sony ve Nokia markalı üst sınıf Android telefonların bulunduğu belirli modellerde Google Fotoğraflar üzerinden Lens erişimi sunulacak. Google, Lens’in kademeli olarak sunulacağını söyledi, yani güncellemeyi hemen alamama durumu söz konusu olabilir.
 
 
Google geçen hafta Mobil Dünya Kongresi’nde Lens’in kullanım alanını genişleteceğini açıklamıştı. Ancak bunun ne zaman yapılacağı bilinmiyordu. iOS cihazlarının Lens’i ne zaman alacağına dair herhangi bir bilgi ise hâlâ bulunmuyor.
 
(Teknoblog)

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