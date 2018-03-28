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Google 'mobil öncelikli' indekslemeye başladı

Sanal dünyanın en popüler arama motoru Google, 'mobil öncelikli' indekslemenin kullanıma girdiğini açıkladı.

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Google SEO (Search Engine Optimisation) ile ilgilenenleri yakından ilgilendiren bir adım attı. 
 
Son yıllarda mobile verdiği önemi artıran ve bunu çeşitli platformlarda duyuran teknoloji devi Google,  mobil öncelikli indekslemenin kullanıma girdiğini duyurdu. 
 
Şirketten yapılan resmi açıklamada Mobil öcelik için dönüşüm işleminin başlatıldığı bilgisinin de altı çizildi.
 
2 YIL ÖNCE DUYURMUŞTU
 
2016 yılında ilk defa bu projesini açıklayan Google, Kasım ayı başında ise Google Webmaster Central blogu'nda yayımlanan bir duyuru ile bu projesini kamuoyuna duyurmuştu.  
 
Başka bir  deyişle Google yaklaşık 2 yıl sonra mobil öncelikli indeksleme projesini hayata geçirmiş oldu.
 
(Ntv)

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