Google Pay’in web sürümü kullanıma sunuldu

Google, bugüne kadar yalnızca Android cihazlarda kullanılabilen Google Pay servisinin web sürümünü yayınladı. Artık kullanıcılar bilgisayarlarından ve iOS cihazlarından da Google Pay kullanabilecekler.

Google Pay, Google Chrome’un yanı sıra Firefox ve Safari tarayıcılarında da kullanılabiliyor. Google’ın bu hamlesi, ezeli rakibinin benzer servisi Apple Pay’i 2016 yılında web’e uyarlamasına bir yanıt olarak yorumlanıyor.

Google Pay, e-ticaret kullanıcılarının alışverişlerini tamamlarken güvenli bir ödeme sayfası kullanmalarını sağlıyor.

(Haber Türk)