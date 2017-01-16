Google Play’in büyüme hızı App Store’u geride bıraktı
Google Play uygulama sayısı açısından App Store’u geride bırakıyor fakat uygulamalardan elde ettiği gelirlerde bir türlü zirveye oturmayı başaramıyor. İki uygulama mağazasının 2015 ve 2016 yılındaki gelir tablosu, Google Play’in vites yükseltmiş olsa da halen App Store’un gerisinde kaldığını gösteriyor.
Rakamlara bakılırsa Google Play ve App Store 2016 yılı içerisinde toplamda 8,7 milyar dolar gelir elde etmiş durumda. 2016’nın son çeyreğinde toplamda 19,2 milyar uygulamanın yüklendiği belirtilirken bu dönemde oyunlar haricinde en çok indirilen uygulamaların sırasıyla Line, Netflix ve Tinder olduğu belirtiliyor. 2016 yılının tamamında her iki platformda da en çok indirilen uygulama ise Spotify.
App Store 2016’nın 4. çeyreğinde 5,4 milyar dolar gelir elde etmişken Google Play’in aynı dönemde 3,3 milyar dolar elde ettiği görülüyor. 2015’in aynı dönemiyle karşılaştırıldığında Google Play’in yüzde 82 ile büyük bir ilerleme sağladığı dikkat çekerken App Store’un gelirlerindeki artış yüzde 60’ta kalıyor.
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