Google, Street View'de yapay zekaya geçiyor

Google'ın Street View kameraları 8 yılda belirgin bir şekilde değişmedi ve bu teknoloji dünyasında en emin olanı oluşturan bir sorundu. Şirket, 2009'daki çağın donanımıyla AI hedeflerini nasıl yerine getirecek? Neyse ki bu artık değişiyor. Google, gezegen üzerindeki hemen hemen her erişilebilir alanın daha iyi görüntüsünü çekmek için haritalama araçlarını yeni kamera sistemleri ve yapay zeka ile yeniliyor.

Yeni kurulum aslında daha basit (önceki dizinin yerine sadece iki tane kamera var), ancak Google'ın resim tanıma algoritmalarının tek tek binaları ve sokak işaretlerini çıkartmasını kolaylaştıracak daha keskin "HD" fotoğraflar çekiyor. Bu, Street View'in bir adres eklediğinizde yalnızca size daha doğru bir sonuç vermesine yardımcı olacak, ancak karmaşık veya daha az spesifik sorulara cevap vermeye de yardımcı olabilir.

Örneğin, "Köşedeki marketten hemen yanındaki kırmızı binada neler olduğunu bilmek ister misiniz?" Google, kısa süre içinde tam adres veya isimlere gerek kalmadan buna cevap verebilir. Çalışma saatlerini bile toplayabilir.

Yükseltilmiş kameralar ilk olarak Ağustos ayında hizmete girdi ancak gördüğünüz çoğu sokak görünümü görüntüsünün bu kameralar tarafından gelmesinden çok daha uzun sürecek. Bununla birlikte, Google'ın geliştirilmiş verileri daha sonra görmek istediğini söylemek mantıklı.

Elbette Haritalar'daki sonuçları iyileştirecek, ancak VR (daha keskin görüntüler vasıtasıyla bile olsa) ve Waymo'nun kendi kendine çalışan araç platformu ile yardımcı olabilir. Aracınıza yön verebilir ve yine de doğru hedefe ulaşmayı bekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, Google Street View yükseltmesini kullanır; gelecek yıllardaki etkileri görürsünüz.

Google'ın Street View programının ülkemiz de dahil 85 ülkede aktif olarak kullanıyor. (Milliyet)