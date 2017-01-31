Google Trump’ın göç yasağı nedeniyle kriz fonu oluşturdu

Trump'ın belirli ülkelerden gelen Müslümanlara yönelik aldığı son karar sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor. The USA Today'in haberine göre teknoloji devi Google, söz konusu kararla mücadele eden aktif kuruluşlara destek olmak için 4 milyon dolar bütçeli bir fon hazırladı. Bu fonun 2 milyon doları şirket, diğer 2 milyon doları da çalışanlar tarafından sağlanacak.

Fondaki para şu dört kuruluş arasında paylaştırılacak:

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU),

Göçmenler İçin Hukuki Kaynak Merkezi,

Uluslararası Acil Durum Komitesi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği

Gazete yer alan habere göre Google'ın hazırlamış olduğu bu fon, şirketin bugüne kadar insani yardım için attığı en büyük adım olacak. Google CEO'su Sundar Pichai, fonun kuruluşunu şirket çalışanlarına gönderdiği bir mesajla duyurdu. Pichai'nin mesajına göre, Trump'ın imza attığı karar en az 187 Google çalışanını etkiliyor.

Google'ın kurucularından Sergey Brin, San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleştirilen protestolara katılmış ve bunun kişisel bir çaba olduğunu belirtmişti. Brin'in ailesi 1979'da Sovyetler Birliği'nde idamdan kaçarak ABD'ye göç etmişti. Google CEO'su Pichai de Hindistan'dan ABD'ye yerleşmişti.