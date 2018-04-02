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Google, URL kısaltma servisini kapatıyor

Google, goo.gl adresi üzerinden hizmet veren popüler URL kısaltma servisini kapatacağını duyurdu.

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2009 yılında kullanıma sunulan ve kullanıcıların uzun URL’leri (bağlantı adresleri) kısaltmalarına olanak tanıyan goo.gl servisi kapanıyor.
 
Google yöneticilerinden Michael Hermanto, servisin 13 Nisan’da yeni kullanıcılara kapatılacağını duyurdu. 31 Mart tarihinden önce servisi hiç kullanmamış olanlar, 13 Nisan’dan itibaren goo.gl ile URL kısaltmayacakken, mevcut kullanıcılar 30 Mart 2019’a kadar kullanmaya devam edebilecek.
 
Google’ın URL kısaltma servisini kapatma kararının ardında, şirketin Firebase Dynamic Links (FDL) formatına geçiş çabaları yatıyor. FDL formatı, gelişticilerin kullanıcıları web sitesinin ya da mobil uygulamanın bir bölümüyle sınırlamalarına olanak sağlayan bir akıllı bağlantı sistemi.
 
Google, kısa bağlantılar oluşturmak isteyen kullanıcıların ücretsiz sunduğu FDL servisini ya da Bitly ya da Ow.ly gibi alternatif servisleri kullanmalarını öneriyor.
 
(Haber Türk)

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