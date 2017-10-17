Google, Windows cihazlarda Chrome’a antivirüs özellikleri ekledi

Google, popüler tarayıcısı Chrome’da virüslerin bazı değişiklikler yaptığını ve bu değişikliklerin bile bir çok kullanıcıya çok büyük sorunlar yaşattığını takip edebildiği için artık virüs programlarının yapabildiği bazı özellikleri tarayıcısına ekledi. Son kullanıcının en büyük sorunlarından biri olan dahili arama motorunu değiştiren ve açılış sayfasını değiştiren virüsleri tek tıklama ile ortadan kaldıran özellik bir çok kişi için hayat kurtarıcı olacak gibi görünüyor.

Tarayıcıya bulaşan ve dahili arama motorunu değiştiren bir virüs tespit edildiği takdirde Google Chrome bir uyarı çıkararak tekrar dahili arama motorunu Google olarak değiştirmenizi ve kötü amaçlı yazılımı sistemden silmenizi sağlıyor. Bu özellik kullanıcıyı korumakla da kalmıyor Google’a her gün bu alanda yapılan şikayetleri de bir anda azaltmaya yarıyor.

Antivirüs yazılımı Eset ile olan ortaklığı sayesinde bazı temel virüsleri tek tıklama ile ortadan kaldıran Google, bilgisayarlar için tam teşekküllü bir güvenlik sağladığını iddia etmiyor. Özellikle Windows kullanıcılarının, güçlü ve daha sinsi virüslerden korunabilmeleri için ayrıca bir antivirüs yazılımını kullanmalarında fayda var.

Webrazzi'nin haberine göre, Chrome’a eklenen bu özellikler sayesinde ciddi bir grup kullanıcının hayatında olumlu değişiklikler olacağı kesin. Bu nedenle Chrome tarayıcınızın güncel olup olmadığını kontrol etmeyi ihmal etmeyin.