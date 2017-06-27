Google'a AB'den 2.42 milyar euroluk ceza

Google, rekabet kurallarını ihlâl ettiği gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından 2.42 milyar euro tutarında cezaya çarptırıldı.

AP haber ajansının geçtiği habere göre Avrupa Komisyonu'nun Google'a verdiği rekor cezanın nedeni Google'ın arama sonuçlarını, yeni Google alışveriş servisleri doğrultusunda kendi lehine manipüle etmesi ve böylece Google'ın pazar hakimiyetini kötüye kullanması.

Söz konusu gerekçe ise Google tarafından reddedildi. Avrupa Komisyonu ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Google'a arama sonuçlarıyla ilgili söz konusu manipülasyonu durdurması için 90 günlük süre tanındı. Aksi takdirde arama motoru devinin bağlı olduğu Alphabet'in dünya genelindeki günlük cirosunun yüzde 5'i oranında ek cezalarla yüzleşeceği belirtildi.