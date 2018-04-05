Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Google'dan Apple'a 'yapay zeka' transferi

ABD merkezli teknoloji devi Apple, pek çok kulvarda en büyük rakiplerinden birisi olan Google'dan çok konuşulacak bir transfer yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Google'ın eski Araştırma ve Yapay Zeka Müdürü John Giannandrea, Apple'ın yapay zeka takımının başına geçti. 
 
Apple'ın CEO'su Tim Cook'a direkt bağlı olarak çalışacak şirketin yeni Yapay Zeka Müdürü Giannandrea'nın şirketteki ilk adımının algoritmaların geliştirilmesi olacağı belirtiliyor.
 
ABD besının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Giannandrea'nın transferi Apple'ın bu alanda attığı ilk adım.
 
Şirket ilerleyen günlerde bu alanda önemli adımlar atamak adına daha fazla işgücünün istihdam edilmesi için yoğun mesai harcıyor. 
 
GOOGLE'DA JEFF DEAN DÖNEMİ 
 
Giannandrea'nın Google'da boşalan koltuğuna ise Jeff Dean getirildi. Dean, yaklaşık10 yıl önce kurulan araştırma birimi Google Unit'in arkasındaki isimlerden biriydi.
 
(Ntv)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Alman büyükelçi CHP´yi yalanladı

Alman büyükelçi CHP´yi yalanladı

Diriliş Ertuğrul izleyenleri şoke etti

Diriliş Ertuğrul izleyenleri şoke etti

Türkiye'de meydana gelen uçak kazaları

Türkiye'de meydana gelen uçak kazaları

İşte Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi

İşte Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA