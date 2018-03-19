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Google'dan sonra Twitter da kriptpo para reklamlarını yasaklıyor

Arama motoru Google gibi Twitter'ın da sanal para birimleri ile ilgili reklamları engelleyeceği iddia ediliyor.

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Arama motoru Google geçtiğimiz hafta sanal para birimleri ile ilgili reklamları engelleyeceğini duyurmuş, Google'dan konu ile ilgili yapılan resmi açıklamanın ardından Bitcoin ve diğer pek çok altcoin'in değeri hatırı sayılır oranda düşüş yaşamıştı.  
  
Google'ın bu kararı sonrası benzer bir hamlenin mikro blog devi Twitter'dan da geleceği iddia edildi.  
  
ABD basınında yer alan Twitter'a yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Twitter kripto para reklamların platformda yayınlanmasına yasak getirecek.  
  
Daha önce benzer bir karar 1.5 milyar kullanıcısı bulunan Facebook tarafından da uygulamaya konulmuştu.  
  
Google kripto para yasağını Haziran ayında uygulamaya sokacak. Google daha önce, 2017 yılında reklam politikasına aykırı olan 3.2 milyar reklamı engellediğini duyurmuştu. 
 
(Ntv)

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