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Google’dan yeni hizmet: “Bunu mu çizmek istediniz?”

Güzel çizim yapabilmek pek çok insanın pek de başarılı olamadığı bir alan. Bu nadir yeteneğe sahip olanlar uzun çalışmaların ardından yaptıkları çizimlerle kazanç elde edebilir hale geliyor. Google’ın yeni hizmeti AutoDraw ise herkese profesyonel bir çizer gibi hissettirebilecek nitelikte.

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“Herkes için hızlı çizim” sloganıyla yola çıkan Google AutoDraw çizim yeteneği olmayanlara yaratıcı olmaları için bir olanak sunuyor. AutoDraw’un sitesi Paint’e benzer bir arayüzle geliyor. Kullanıcılar kalem özelliğini seçerek çizebildikleri kadar çizim yapıyor. Google‘ın yapay zekası çizimlerinizin nelere benzediğini pencerenin üst kısmında sıralamaya başlıyor.
Örneğin bir pasta çizmeye çalıştığınızda Google size farklı pasta tasarımları önermeye başlıyor. Böylece beğendiğinizi seçerek çizime farklı şeyler eklemeye devam edebiliyorsunuz. Yazı, renklendirme ve geometrik şekiller gibi alternatiflerle ortaya oldukça eğlenceli sonuçlar çıkabiliyor.
 
Böylece profesyonel bir çizim programına para vermeden ve yeteneğiniz olmadığını düşünüp çizim yapmaktan vazgeçmeden arkadaşınızın doğum günü için keyifli bir kutlama kartı hazırlayabiliyorsunuz. Eğer boyama yapmayı seviyorsanız Google AutoDraw sayesinde kendi çizimlerinizi oluşturabiliyor, bunların çıktısını alarak kendi boyama defterinizi oluşturabilirsiniz.
 

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