Google'ın hatası Japonya'nın yarısını internetsiz bıraktı

İnternet servis sağlayıcılarında meydana gelen ufak hatalar bazen milyonlarca internet kullanıcısının internetsiz kalmasına neden olabiliyor. Bu durumun en yakın örneği ise geçtiğimiz cuma günü Japonya'da görüldü. Google'ın neden olduğu hata ülkedeki milyonlarca kişinin internete erişmesine kısa bir süreliğine engel olurken hatanın çözülmesinden sonra da insanlar internet bağlantılarında ciddi yavaşlamalar yaşadı. Peki teknoloji devi nasıl oldu da ülkedeki internetin kesintiye uğramasına neden oldu?

Google özür diledi

Cuma günü öğleden sonra Google'ın, bazı verileri yanlışlıkla Verizon'a göndermesi sonucunda Sınır Geçit Protokolü devre dışı kaldı ve internet trafiğinin Google üzerinden yönlendirilmesi için büyük miktarda IP adresi mevcutmuş gibi bir görüntü ortaya çıktı. Tabi bu IP adresleri aslında Japon internet servis sağlayıcılarına aitti ve Google'ın bir servis sağlayıcısı olmaması trafiğin yönlendirilememesine neden oldu. Bu nedenle Japonya içindeki ağ trafiği bir süreliğine yönlendirilemedi. Google sözcüsü Asahi Shimbun, hatanın 8 dakika içerisinde giderildiğini dile getirip kullanıcılardan özür dilese de internet kesintilerinin son bulması bir saati internetteki yavaşlamanın ortadan kalkması ise birkaç saati buldu.

Neyse ki kısa süreli kesinti çevrimiçi ticaret, finans sektörü ve diğer endüstrilerde çok ciddi problemlere yol açmadı ve aslında büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. Kesinti ile ülkenin önde gelen internet servis sağlayıcılarından KDDI ve NTT Communications ise olaydan en çok etkilenen kurumlar oldu.

Google özür dileyip sorumluluğu tamamen üstlense de ülkenin İçişleri Bakanlığı ve Haberleşme Bakanlığı gün içinde gelen binlerce şikayet sonrasında olayla ilgili soruşturma başlattı. (Donanım Haber)