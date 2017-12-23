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Google'sız, gizlilik ihlal etmeyen Android geliyor

Mandrake Linux'un kurucusu, Android'in her adımınızı takip etmeyen bir sürümünü oluşturmak, hatta yeni bir ekosistem kurmak için yola çıktı.

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Mandrake Linux'un ilk mucidi Gaël Duval, Android'i "çatallandırarak" yeni bir Android sürümü ortaya çıkarıyor. Özgür ve Açık Kaynaklı Yazılım'a (FOSS) kısıtlı olan işletim sisteminin adı, Eelo.
 
Eelo'nun web sitesi, projenin misyonunu şöyle açıklıyor:
Eelo, kullanıcıları veri köleliğinin vazgeçilmez olmadığı konusunda bilgilendirecek. eelo, veri gizliliğine dikkat eden kullanıcılara işe yarar bir alternatif sunacak: mobil ve akıllı telefon işletim sistemleri ve bunlarla ilişkili web hizmetleri. Uzun vadede PC işletim sistemleri, dijital asistanlar ve web API'ları dahil tam kapsamlı bir ekosistem sunmak istiyoruz.
 
Önümüzdeki üç senenin yol haritasını paylaşan firma, ilk sene içerisinde bir ROM'u birkaç cihaz için indirilebilir hale getirmeyi ve eposta, arama, çevrimiçi sürücü, çevrimiçi yedekleme ve harita alternatifleri sunmayı planlıyor. Firma ikinci senesinde PC'lere yönelik Eelo OS'u piyasaya sürmek ve firmanın varlıklarını koruyacak bir yapı kurmak istiyor. Üçüncü senede ise mobil işletim sisteminin ve web hizmetlerinin ikinci sürümlerinin, bunların yanında bir dijital asistanın yayınlanması planlanıyor.
 
Chip Online'ın haberine göre, proje mobil işletim sisteminin bir prototipi üzerinde çalışmalarını başlatmış durumda. Firma, kendi mobil işletimini ve web hizmetlerini geliştirmek üzere bizlerden Kickstarter'da destek bekliyor.

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