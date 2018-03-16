Gözlemciler yeni bir aurora (kuzey ışıkları) türü keşfetti: Steve

Kanada'lı bir grup gözlemci, kuzey ışıklarını fotoğraflarken fark etmeden yeni bir tür keşfetti. Kanada Calgary Üniversitesi ’nden Eric Donovan'ın şans eseri denk geldiği fotoğraf dikkatini çekti ve görselde görünen ışık üzerine araştırmalar yapmaya başladılar. Gözlemcilerin proton yayı olduğunu düşündükleri şeyin aslında yeni bir aurora olduğu ise yapılan bu araştırmalar sonrasında ortaya çıktı.

Dünyamızın belki de ne güzel gökyüzü manzaralarından biri olan kuzey ışıklarına yeni bir tür eklendi. Keşfeden ekibin 'Steve' adını verdiği bu tür, şimdiye kadar keşfedilen en sıcak aurora türlerinden biri.

Kanada'lı bir grup gözlemci, kuzey ışıklarını fotoğraflarken fark etmeden yeni bir tür keşfetti. Kanada Calgary Üniversitesi ’nden Eric Donovan'ın şans eseri denk geldiği fotoğraf dikkatini çekti ve görselde görünen ışık üzerine araştırmalar yapmaya başladılar. Gözlemcilerin proton yayı olduğunu düşündükleri şeyin aslında yeni bir aurora olduğu ise yapılan bu araştırmalar sonrasında ortaya çıktı.