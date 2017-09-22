GSM sektöründe yerli ürün kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, data trafiğini yönlendirmek ve fiber altyapısının kurulmasının mümkün olmadığı yerlerde fiber hızında iletişim sağlamak için kullanılan "radyo link cihazı" yerli olarak üretildi. Cihaz, insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) sistemlerinin haberleşme ihtiyacının karşılanmasında da kullanılabilecek.

Haberleşme sistemlerinin özgün olarak yurt içinde tasarlanması, donanım ve yazılımlarının yerli olarak üretilmesine yönelik çabalarda önemli bir adım atıldı.

Savunma sanayisi ve telekomünikasyon sektörüne yönelik çözümler üreten CTech firması, GSM şebekesinde kritik cihazlardan biri olan radyo link cihazını geliştirmeyi başardı. Cihaz, baz istasyonları arasında data trafiğini yönlendirmek ve fiber altyapısının kurulması mümkün olmayan yerlerde fiber hızına erişebilmek için kullanılıyor.

Cihazın Türkiye'de yıllık 50 milyon dolarlık, dünyada ise milyar dolarlık pazar potansiyeli bulunuyor. Yerli olarak geliştirilen cihaz, yılda 50 milyon dolarlık kaynağın Türkiye'de kalmasına olanak sağlayacak.

İHA sistemlerini kablodan kurtaracak

GSM operatörlerinin 3G döneminde kullandıkları radyo linkleri daha düşük kapasitelere sahipti. 4,5G'nin kullanılmasıyla daha yüksek veri transferi kapasiteli radyo linklerine ihtiyaç duyuldu. Bu kapsamda operatörler, milimetre dalga frekansında yüksek kapasiteli radyo linklerini sistemlerine entegre etmeye başladılar.

Türkiye'de ise milimetre dalga frekansında çalışan yerli bir ürün bulunmuyor, GSM operatörleri ihtiyaçlarını yurt dışındaki firmalardan sağlıyordu. CTech tarafından yerli olarak üretilen radyo link cihazı bu anlamda önemli bir boşluğu dolduracak.

Cihaz, İHA ve SİHA sistemlerinin haberleşme ihtiyacının karşılanmasına da katkı verebilecek. İHA sistemlerinde yer istasyonu anteniyle kontrol merkezi arasında uzak mesafe bulunurken, bu mesafe arasına haberleşme için fiber kablo döşeniyor. Arazi şartları ve çevre koşulları nedeniyle zaman zaman zorluklar yaşanan bu uygulama yerine, geliştirilen cihazın sistemlere entegre edilmesiyle fiber kablo döşeme ihtiyacı ortadan kaldırılabilecek.

Radyo link cihazı, 5G'nin kullanımıyla gelişecek akıllı şehirlerde de kullanılabilecek. Akıllı şehirlerde tüm cihazlar birbirleriyle iletişim kurabilecek. Hatta insanlarla ilgili tüm kontroller cihazlar tarafından otomatik yapılıp merkezlere iletilebilecek. Veri trafiğinin oldukça yoğunlaşacağı bu koşullarda radyo link cihazı, verinin bir yerden başka bir yere taşınması için maliyet etkin çözüm olacak.

Cihazın Türkiye pazarında yer bulması ve yaygınlaşmasıyla fiyatının daha rekabet edilebilir seviyelere çekilebileceği ve rakipleriyle aynı kabiliyetlere sahip yerli radyo link cihazının yurt dışına satış olanaklarının artacağı belirtiliyor.