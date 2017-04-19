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Güdümlü Mermi Simülatörü (RF GMSİM)’nün testleri başarıyla tamamlandı

Meteksan Gazete’nin Nisan ayında yayımlanan 22’inci sayısında, Meteksan Savunma ve ROKETSAN iş ortaklığı modeli ile PELİKAN Projesi kapsamında milli olarak geliştirilen RF Güdümlü Mermi Simülatörü (RF GMSİM)’nün saha kabul testlerinin başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

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Bu sistem kullanıcıya;
Farklı arayıcı başlık algoritma ve parametrelerinin denenebilmesi,
Elektronik Harp denemelerinin milli olarak yapılabilmesi,
Güdümlü Mermilere Karşı Savunma (GMKS),
Reaksiyonları – Fonksiyonel İmha Teknikleri,
Geliştirilmesi/ Test edilmesi ve Analizi,
Elektronik Destek (ED) Sistemleri Test ve Değerlendirilmesi,
ED Sistemi Operatör Eğitimleri imkânlarını sağlıyor.
RF GMSİM, geniş bir sayısal programlanabilir donanım altyapısı ile birlikte 3 adet RF donanım setine sahip. RF GMSİM, operatörün jenerik güdümlü mermiler (G/M) tanımlayabilmesini ve bu G/M’lerin benzetiminin yapabilmesini sağlıyor. Ayrıca RF GMSİM ile her bir göreve ilişkin veriler, veri analiz sonuçları (G/M Performansı, Kilit Kırma Anları, G/M’nin Verdiği Kararlar v.b.) raporlanabiliyor.
 
Entegre olduğu şelter içerisinden komuta edilebilen RF GMSİM, sistem, stabilizasyon ve benzeri maksatlarla özel bir platform gerektirmeksizin test alanında konuşlandırılabiliyor.
 

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