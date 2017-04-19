Güdümlü Mermi Simülatörü (RF GMSİM)’nün testleri başarıyla tamamlandı

Bu sistem kullanıcıya;

Farklı arayıcı başlık algoritma ve parametrelerinin denenebilmesi,

Elektronik Harp denemelerinin milli olarak yapılabilmesi,

Güdümlü Mermilere Karşı Savunma (GMKS),

Reaksiyonları – Fonksiyonel İmha Teknikleri,

Geliştirilmesi/ Test edilmesi ve Analizi,

Elektronik Destek (ED) Sistemleri Test ve Değerlendirilmesi,

ED Sistemi Operatör Eğitimleri imkânlarını sağlıyor.

RF GMSİM, geniş bir sayısal programlanabilir donanım altyapısı ile birlikte 3 adet RF donanım setine sahip. RF GMSİM, operatörün jenerik güdümlü mermiler (G/M) tanımlayabilmesini ve bu G/M’lerin benzetiminin yapabilmesini sağlıyor. Ayrıca RF GMSİM ile her bir göreve ilişkin veriler, veri analiz sonuçları (G/M Performansı, Kilit Kırma Anları, G/M’nin Verdiği Kararlar v.b.) raporlanabiliyor.

Entegre olduğu şelter içerisinden komuta edilebilen RF GMSİM, sistem, stabilizasyon ve benzeri maksatlarla özel bir platform gerektirmeksizin test alanında konuşlandırılabiliyor.