Güneş Sistemi'nin uzak noktasında yeni bir gezegen keşfedildi

Distant Dwarf (Uzak Cüce) ya da kısaca DeeDee adı verilen gezegen, gezegenimize epey uzak bir noktada yer alıyor.

Güneş Sistemi'nin uzak bir köşesinde bulunan ve keşfi bilim dünyası için son derece önemli olan DeeDee'ye ait ilk sinyaller aslında 2016 yılında alınmıştı ancak o zamanlar objenin fiziksel yapısıyla alakalı henüz çok az şey biliniyordu.

Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi (ALMA) adı verilen radyo teleskopları tarafından yapılan yeni gözlemler ise bilim insanlarını şaşırttı.

Çünkü DeeDee, önceden düşünüldüğünden çok daha büyük bir objeydi ve bugüne kadar tespit edilememiş olması epey şaşırtıcıydı. Kaldı ki bilim insanlarına göre DeeDee, Güneş Sistemi'nin dokuzuncu gezegeni sayılmak için uygun değil.

DeeDee, Güneş Sistemi'nin en büyük cüce gezegeni olan Ceres'in üçte ikisi büyüklüğünde.

Tıpkı asteroit kuşağımızın en büyük üyesi olan Ceres gibi, DeeDee de küre biçiminde olmasını sağlayacak kadar büyük bir kütleye sahip. Onun bir asteroid değil de cüce gezegen sayılmasının sebebi de aslında tam olarak bu. Elbette bu objenin ne olarak değerlendirileceğini görmek için resmi olarak sınıflandırılmasını ve isimlendirilmesini beklememiz gerekiyor.

Güneş'e uzaklığı yaklaşık 137 milyar kilometre olan DeeDee, Güneş Sistemi'nin uzak bir köşesinde yer alıyor.

Ve Güneş ışınlarının DeeDee'ye ulaşması 13 saat alıyor. Bu da DeeDee'yi Eris'ten sonra Güneş'e en uzak cüce gezegen yapıyor. DeeDee'nin Güneş etrafındaki bir turunu tamamlaması ise yaklaşık 1,100 yıl alıyor.