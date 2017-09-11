Güneş’te çok büyük ikinci bir patlama meydana geldi

Enstitünün resmi sitesinde yayınlanan Güneş’teki patlama aktivitelerinin grafiğinden patlamanın Moskova saatiyle 17.00 – 18.00 arasında meydana geldiği anlaşılıyor.

Uzmanlar, patlamayı radyasyon gücüne bağlı sınıflamada en yüksek X sınıfına dâhil etti.

Geçtiğimiz gün de Güneş’te iki leke grubunun birleşmesi sonucunda son 12 yılın en güçlü patlamasının meydana geldiği belirtilmişti.

Bilimciler, meydana gelen patlamaların Güneş’in korona tabakasındaki değişimlerin doğal bir sonucu olduğunu kaydetti.

.@NASASun just emitted two significant solar flares! Check them out here: https://t.co/lTHUe26FC1 pic.twitter.com/ENRObXdvPH — NASA Goddard (@NASAGoddard) 6 Eylül 2017

‘GÜNEŞ’TEKİ GÜÇLÜ PATLAMALAR DÜNYA’NIN MANYETİK ALANINI YAKIYOR’

Rusya Bilimler Akademisi’nin Lebedev Fizik Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, Güneş’teki güçlü patlama nedeniyle oluşan plazma bulutunun Dünya’ya ulaştığı ve şu anda dünyanın manyetik alanını yaktığı belirtildi.

Plazma bulutunun Dünya’nın yörüngesine beklenen süreden 12 saat önce ulaştığını aktaran bilimciler, bunun bulutun hızının beklenenden 1,5 kat fazla olduğuna işaret ettiğini vurguladı.

GÜNEŞ DEPREMLERİ VE MANYETİK FIRTINALAR

Rusya Bilimler Akademisi’nin Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nden Aleksey Struminskiy, ilk patlama sırasında Güneş’in yüzeyinde bilimcilerin ‘güneş depremi’ olarak adlandırdığı sismik dalgaların yayıldığını söyledi.

Sputnikte yer alan habere göre, Struminskiy “Bu patlamanın ilginç yanlarından biri, ayrı patlamaların meydana geldiği sırada Güneş’te sismik dalgaların oluşması ve bu dalgaların görüntülerde fark edilebilmesi” diye konuştu.