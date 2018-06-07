Güneş'ten daha yüksek sıcaklığa ulaşan nükleer füzyon reaktörü üretildi

İngiltere merkezli enerji şirketi Tokamak, yapay enerji kaynağı üretiminde tarihi bir adım attıklarını açıkladı. Güneş’in doğal kaynaklarından birisi olan nükleer enerjinin, yeryüzünde taklit edilmesini sağlayan nükleer füzyon reaktörleri bir hayaldi. Firmanın açıklamalarına göre üretilen prototipler üzerinde Güneş’ten daha yüksek sıcaklıklara ulaşıldı. Şirketin açıklamalarına göre sıcaklık 15 milyon santigrat dereceye kadar ulaştı.

ST40 adı verilen bu mini nükleer füzyon reaktörü, dünya çapındaki enerji sorunlarına çok ciddi bir çözüm getirebilir. Üstelik firma tarafından 2030 yılına kadar ticarileştirilmesi bekleniyor.

Bugüne kadar yaptığı çalışmalar sayesinde 40 milyon dolar yatırım toplayan şirket, küçük ölçekteki yaklaşımın, başarının anahtarı olduğunu söylüyor. Öyle ki ST40, ortalama bir apartman ya da bir stadyum boyutunda olduğu düşünülen nükleer füzyon reaktörlerinden çok daha ufak. Sadece bir minibüs boyutunda.

Söz konusu yüksek sıcaklıkların elde edilmesi için ST40, birleşme baskısı olarak bilenen bir işleme tabi tutuluyor. Birbirine yapışan manyetik alanlar, parçacıkların çarpışmalarıyla plazma halkaları oluşturarak enerjiyi serbest bırakıyor.

Tokamak Enerji, geleneksel reaktörlere göre çok daha yüksek enerji miktarlarına ulaşabileceğini iddia ediyor. Plazma, yüksek sıcaklıkta süperiletken mıknatıslarla kontrol ediliyor ve sonunda yararlı enerji üretmeye başlıyor. Cihazın ilk prototipi ST25 2013 yılında, ikincisi ise 2015 yılında üretildi. Şirketin hedefi, ST40 ile birlikte 100 milyon santigrat dereceye ulaşan sıcaklıklar elde etmek. Ayrıca 2025 yılına kadar endüstriyel ölçekte kullanılabilecek bir model daha geliştirmek istiyorlar. Bütün ürünlerin 2030 yılına kadar ticari bir boyut alması bekleniyor .

(Webtekno)