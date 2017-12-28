Güney Kore: Kuzey Kore uydu kılığında balistik füze fırlatacak
Kore Cumhuriyeti'nin günlük gazetesi JoongAng Ilbo'ya göre Kuzey Kore, yeni bir gelişmiş keşif uydusunun çalışmalarını tamamladı.
Kwangmyongsong-5 olarak adlandırılan uydunun, ülkenin hava tahmin uyduları serisinin beşinci üyesi olduğu iddia ediliyor.
Bununla birlikte, Şubat 2016'da Kwangmyongsong-4'ün fırlatılmasının ardından Kore Cumhuriyeti, Japonya, ABD ve BM, 'sözde' uydu fırlatmalarının gerçekte uzun menzilli balistik füze testi olduğu suçlamasında bulunmuşlardı. (C4Defence)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.