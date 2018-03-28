Güney Koreli bilim insanları, esneyebilen metal hava pilleri geliştirdi

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden (KIST) Lee Joong-kee ve Guicheng Liu, oda sıcaklığında çalışabilecek yumuşak ve yüksek oranda esnek kablo şeklinde sıvı metal hava pili geliştirdi.

Saf metal ve ortam havası içeren anot (artı uç / pozitif kutup) kullanan elektrokimyasal hücreler metal hava hücresi olarak adlandırılıyor. Şu ana kadar geliştirilen metal hava hücreleri, sadece metalle geliştirilmişti, bu nedenle giyilebilir aygıtlarda kullanılacak kadar esnek değildi.

KIST araştırmacıları, galyum ile indiyum tepkimesinden yararlanarak 25 santigrat sıcaklıkta çalışan, sıvı metal hava pili geliştirdi.

Sıvı metal elektrotta, indiyumu sadece galyumun alkalin elektrolitte aşınmasını engellemek için değil, aynı zamanda anotun oda sıcaklığında sıvı halini koruması için de kullanan araştırmacılar, yüksek oranda esneklik gösteren pilin, gerildikten sonra toplandığında biçimini mükemmel şekilde koruduğunu ve yüzde 98,87 oranında akım performansını muhafaza ettiğini kaydetti.

Araştırma ile ilgili makale, Advanced Energy Materials dergisinde yayımlandı.