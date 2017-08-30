‘Günışığı Çocukları’ndan anlamlı bayram hediyesi
Türk Telekom, yüzde 1 ila 10 oranında görme kalıntısına sahip çocukların görme becerilerini geliştirmek amacıyla başlattığı Günışığı projesinde, yeni bir adım daha attı. EY-DER işbirliği ile Günışığı çocuklarının yaptığı kartpostallar bayrama renk kattı.
Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, Engelsiz Yaşama Derneği (EY-DER) ile birlikte hayata geçirdiği Günışığı Projesi kapsamında Kurban Bayramı’na özel bir çalışmaya daha imza attı.
20 FARKLI KARTPOSTAL
Yüzde 1 ila 10 oranında görme kalıntısına sahip çocukların özel bir eğitimle mevcut görme becerilerini geliştirmelerini sağlayan Günışığı projesinde yer alan çocukların yaptığı resimler, dijital kartpostallara renk kattı. Bayram tebriklerini farklı bir şekilde yapmak ve Günışığı çocuklarının başarısını daha fazla kişiye ulaştırmak isteyenler, www.birbaskabayram.com’u tıklayarak 20 farklı kartpostal arasından beğendiklerini, mesajlarıyla birlikte sosyal medya ya da e-posta yolu ile sevdikleriyle paylaşabilirler. Çocukların eserlerinden oluşan bu anlamlı kartpostallar, bayramda sevdikleriyle mutluluklarını paylaşmak isteyen herkesi bekliyor.
500 ÇOCUK PROJEYE DAHİL OLDU
Türk Telekom’un Engelsiz Yaşama Derneği (EY-DER) ile birlikte Türkiye’de görme engellilerin hayatını değiştirmeyi amaçladığı proje kapsamında, görme kalıntısı yüzde 10’un altında olan çocuklar, “az gören” eğitimine tabii tutularak, görme yetilerini kullanma konusunda bilinçlendiriliyorlar. Şu ana kadar yaklaşık 500 çocuğun dahil olduğu proje kapsamında minikler, yedi aylık bir eğitimin ardından günlük hayatlarını kendi başlarına sürdürebiliyor ve bağımsız hareket edebiliyorlar. Bununla birlikte, Günışığı Çocukları, yardıma ihtiyaç duymadan yürüyebiliyor; tam gören yaşıtları gibi paten kayabiliyor, bisiklete binebiliyor, toplu taşıma araçlarını kimseye ihtiyaç duymadan kullanabiliyorlar.
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