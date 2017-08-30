‘Günışığı Çocukları’ndan anlamlı bayram hediyesi

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, Engelsiz Yaşama Derneği (EY-DER) ile birlikte hayata geçirdiği Günışığı Projesi kapsamında Kurban Bayramı’na özel bir çalışmaya daha imza attı.

20 FARKLI KARTPOSTAL

Yüzde 1 ila 10 oranında görme kalıntısına sahip çocukların özel bir eğitimle mevcut görme becerilerini geliştirmelerini sağlayan Günışığı projesinde yer alan çocukların yaptığı resimler, dijital kartpostallara renk kattı. Bayram tebriklerini farklı bir şekilde yapmak ve Günışığı çocuklarının başarısını daha fazla kişiye ulaştırmak isteyenler, www.birbaskabayram.com’u tıklayarak 20 farklı kartpostal arasından beğendiklerini, mesajlarıyla birlikte sosyal medya ya da e-posta yolu ile sevdikleriyle paylaşabilirler. Çocukların eserlerinden oluşan bu anlamlı kartpostallar, bayramda sevdikleriyle mutluluklarını paylaşmak isteyen herkesi bekliyor.