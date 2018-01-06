Güvenlik uygulamaları güvenlik riski taşıyor
Güvenlik uygulamaları kullanımı, kişilerin cihazlarını ve verilerini siber saldırılardan ve bilgisayar korsanlarına karşı korumaları için artış gösterdi. Ancak saldırganlar bunun için de bir yol geliştirdi. Google Play Store’da bulunan 36 adet güvenlik uygulamasında saldırganların istedikleri şekilde yararlanabildikleri tespit edildi.
Kötü niyetli yazılımlar, casus reklamlar, hatta Android işletim sisteminin konum olarak nerede kullanıldığına dair bilgilere ulaşmak mümkün hale gelebiliyor.
Google bu kötü amaçlı uygulamalar hakkında bilgilendirildikten sonra uygulamalar Play Store’dan kaldırıldı. Bu uygulamalardan kaç kullanıcının etkilendiği ise henüz belli değil.
Techinside'ın haberine göre, Konuyla ilgili araştırmacılar, “Uygulama izinlerinin kapsamından haberdar olun. Uygulamalar bazen temel varsayılan izinlerden daha fazlasını istiyor. Yüklü uygulamaların yalnızca ihtiyaç duydukları özelliklere erişebildiğinden emin olun” dedi.
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