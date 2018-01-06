Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Güvenlik uygulamaları güvenlik riski taşıyor

Güvenlik uygulamaları kullanımı, kişilerin cihazlarını ve verilerini siber saldırılardan ve bilgisayar korsanlarına karşı korumaları için artış gösterdi. Ancak saldırganlar bunun için de bir yol geliştirdi. Google Play Store’da bulunan 36 adet güvenlik uygulamasında saldırganların istedikleri şekilde yararlanabildikleri tespit edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kötü niyetli yazılımlar, casus reklamlar, hatta Android işletim sisteminin konum olarak nerede kullanıldığına dair bilgilere ulaşmak mümkün hale gelebiliyor.
 
Google bu kötü amaçlı uygulamalar hakkında bilgilendirildikten sonra uygulamalar Play Store’dan kaldırıldı. Bu uygulamalardan kaç kullanıcının etkilendiği ise henüz belli değil.
 
Techinside'ın haberine göre, Konuyla ilgili araştırmacılar, “Uygulama izinlerinin kapsamından haberdar olun. Uygulamalar bazen temel varsayılan izinlerden daha fazlasını istiyor. Yüklü uygulamaların yalnızca ihtiyaç duydukları özelliklere erişebildiğinden emin olun” dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız gazeteciye çok sert çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız gazeteciye çok sert çıktı

Münir Özkul vefat etti! Münir Özkul kimdir?

Münir Özkul vefat etti! Münir Özkul kimdir?

2017 yılında en çok satılan otomobiller belli oldu

2017 yılında en çok satılan otomobiller belli oldu

Apple'dan yeni itiraf: Tüm iOS cihazları etkilendi

Apple'dan yeni itiraf: Tüm iOS cihazları etkilendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA