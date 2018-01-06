Güvenlik uygulamaları güvenlik riski taşıyor

Kötü niyetli yazılımlar, casus reklamlar, hatta Android işletim sisteminin konum olarak nerede kullanıldığına dair bilgilere ulaşmak mümkün hale gelebiliyor.

Google bu kötü amaçlı uygulamalar hakkında bilgilendirildikten sonra uygulamalar Play Store’dan kaldırıldı. Bu uygulamalardan kaç kullanıcının etkilendiği ise henüz belli değil.

Techinside'ın haberine göre, Konuyla ilgili araştırmacılar, “Uygulama izinlerinin kapsamından haberdar olun. Uygulamalar bazen temel varsayılan izinlerden daha fazlasını istiyor. Yüklü uygulamaların yalnızca ihtiyaç duydukları özelliklere erişebildiğinden emin olun” dedi.