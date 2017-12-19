Hackerlar bir enerji santralinin çalışmasını durdurdu

Bilgisayar korsanları, nükleer, petrol ve gaz tesislerinde kullanılan emniyet sistemine sızarak tesislerden birinde çalışmayı durdurdular. Devlet destekli olduğu düşünülen siber saldırıda endüstriyel ekipmanları hedef alan Triton adlı bir yazılım keşfedildi. Olayı Perşembe günü açıklayan güvenlik firması FireEye Inc., saldırganların Schneider Electric SE tarafından geliştirilmiş olan Triconex endüstriyel güvenlik teknolojisini hedef aldığını söyledi.

Şu ana kadar ilk kez gerçekleşmiş olan saldırı, diğer enerji santrallerininde tehlikede olduğunu gösterdi. Triconex kullanıcılarına bir güvenlik uyarısı gönderildi ancak siber saldırıda bulunulan enerji santralinin tam olarak yerini açıklamadı. Ancak diğer şirketler santralin Ortadoğu’da, muhtemelen Suudi arabistan’da olabileceğini düşünüyor.

FireEye’a göre saldırganlar, gelecekte daha büyük bir saldırı başlatmak için endüstriyel güvenlik sistemlerini nasıl değiştirebileceklerini öğrenmeye çalışıyordu. Siber güvenlik uzmanı Dragos’ta istihbarat şefi olan Sergio Caltagirone’a göre ise başka hackerlar da bu tür bir saldırıyı tekrarlayabilir.