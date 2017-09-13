Hangisi daha iyi? iPhone X mi Note 8 mi?

Apple da Samsung da 2017 sonu için kozlarını oynadılar. Peki bu iki model arasındaki teknik özellik farkları neler?

iPhone X, Apple'ın bugüne kadar çıkardığı en büyük telefon. 5.8 inçlik OLED ekran taşıyan model, bu alanda 6.3 inçlik Super AMOLED ekranlı Note 8'den epey geride kalmış. Apple, cihazda 1125 x 2436 çözünürlüğünü kullanırken Samsung 1440 x 2960'lık Quad HD+ çözünürlüklü ekrana yer vermiş.

Bu sayede Note 8, daha büyük ekranına rağmen 463 ppi'lık (inç başına düşen piksel) iPhone X'u bir kez daha alt ederek 522 ppi seviyesine erişmeyi başarmış. Çerçevesiz tasarım hatlarıyla dikkat çeken her iki model de oldukça yüksek ekran/gövde oranı sunsa da Note 8, %82.98 oranıyla az bir farkla %80.94 oranlı iPhone'u geçerek ekran kısmında rakibini bütünüyle alt etmeyi başarıyor.

Ekran

İki rakip de Samsung üretimi OLED tabanlı panellerden gücünü alıyor. Güney Koreli üretici, Super AMOLED ismini verdiği ekranın sıkça reklamını yaparken; Amerikalı üretici OLED ekranın kendine has eksileri bulunduğunu ancak Super Retina sayesinde bu eksikliklerin giderildiğini söyleyerek aslında lansman esnasında Samsung'a taş atmış oldu.

Tasarım

Burada ekran küçüklüğünün Apple tarafı için avantaj olduğu nokta da mevcut. Boyu Note 8'den yaklaşık 2 cm kısa olan iPhone X, az bir farkla daha az enli ve 1.1 mm daha ince bir gövdeye sahip. Bu anlamda daha kompakt ve ince telefon isteyenler için iPhone'un avantajları ağır basıyor. İki amiral gemisinin ortak olduğu noktalardan bir diğeri de malzeme noktasında. Üreticiler telefonlarında cam arka panel ve metal çerçeveye yer vererek ortak hareket ettiler. Ayrıca su geçirmezlik özelliği yine ortak noktalar arasında yer almaya devam ediyor.

IRIS Tarayıcı ve Face ID

Çerçevesiz tasarımın bir sonucu olarak markalar parmak izi algılayıcıların yerine alternatif aramaya koyuldular. Samsung çözümü, okuyucu arka tarafa göndermekle (Galaxy S8'le birlikte gönderilmişti) buldu. Ayrıca IRIS tarayıcı da eklenerek kullanıcılara alternatif sağlandı.

Touch ID'yi arkaya yollamak ise kullanıcıların pek hoşuna gitmeyecekti, Apple bunu çok iyi biliyordu. Şirket risk alarak Face ID'yi tanıttı ve yeni sensörleriyle Touch ID'den daha güvenli olduğunu söyledi. Apple'ın bu söylemlerine rağmen pek çoğumuzun kafasında bu yeni özellik konusunda soru işaretleri bulunuyor.

Sistem ve Donanım

Apple'ın yeni amiral gemisi, iPhone X, iOS 11 ile birlikte lanse edildi. Note 8 ise Android 7.1 Nougat ile kutudan çıkıyor. Bu bağlamda son sürümden faydalanan ve güncellemeleri her zaman daha hızlı alacak olan Apple'ın ürünü öne geçiyor. Samsung da Oreo güncellemesini en yakın zamanda telefonu için hazırlayacak.

Bunların yanında işlemci konusunda da ciddi bir rekabet mevcut. Samsung'un phablet'i, 8 çekirdekli Exynos 8895 işlemcisini kullanırken (Amerika ve Çin'de Snapdragon 835) Apple tercihini 6 çekirdekli 2.5 GHz hızında çalışan A11 Bionic'ten yana kullanmış. Apple'ın çekirdek konusunda yaptığı bu sıçrama dengeleri alt üst edebilir zira bugüne kadar yapılan testler iPhone'lar tek çekirdekte rakiplerini yanlarına yaklaştırmazken çoklu çekirdek testlerinde kaybediyorlardı. Son durumda neler olacak, bunu yakında yapılacak testlerle göreceğiz.

Bellek boyutu konusunda bonkör davranan taraf zaten çoktan belliydi. Android platformundaki Note 8, 6 GB RAM'le işini yürütürken iPhone X 3 GB RAM'i yeterli bulmuş. Depolama kapasiteleri konusunda Apple 64 ve 256 GB'lık seçenekleri bizlere sunuyor. Samsung buna ek olarak 128 GB'lık alternatifi satışa çıkardı. Daha da iyisi, 7. nesil Note'un hafızasının microSD kart ile arttırılabiliyor oluşu.

Kamera

Kora kor rekabet burada da sürüyor. Her iki telefon da 12'şer MP'lik çift arka kameraya sahipler. İkinci kameralar 2 kat kalite kayıpsız zoom yapmaya olanak tanıyor. Ayrıca Samsung, f/1.7 diyafram açıklığına sahip lensten yana tercihini kullanırken Apple f/1.8'lik bir lense yer vermiş. Tabii kağıt üzeri bilgilerle doğrudan kalite kıyaslaması yapmak doğru olmaz. Gerçek dünya testleriyle farkı daha iyi anlayacağız. Öte yandan iPhone'un ön kamerası 7, Note'un ön kamerası 8 MP çözünürlüğünde fotoğraf çekebiliyor.

Apple, lansman esnasında kamerası üzerinde fazlaca durdu. Özellikle geliştirilmiş yazılımsal özellikleri, ön kamerada yer alan gelişmiş portre moduyla öne çıkan cihazın elle tutulur avantajı video kayıtta ortaya çıkıyor. Note 8, 4K'de 30 fps, Full HD'de 60 fps, HD'de 240 fps'lik kayıt yapabiliyor. iPhone X ise 4K'da 60 fps, Full HD'de 240 fps'lik video kaydı gerçekleştirebiliyor.

AR ve Animojiye Karşı S-Pen

Telefonların ekstra sunduğu bazı işlevler de var. Galaxy Note serisinde geçen 6 nesilde olduğu gibi 7. nesilde de S-Pen bulunuyor. Bu kalem artık not almanın çok ötesinde işlevlere sahip ve büyük ekran kullanımında sahiplerine ciddi yarar sağlıyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Apple'ın rakiplerde olmayan yeniliği ise AR oyunları ve animoji. Müsait bir zemin üzerinde 3 boyutlu oyun kurgusu yaratan iPhone X, zemin üzerinde gezinmenizle birlikte hareket ediyor ve bu sayede eğlenceli video kaydı veya oyunlar ortaya çıkıyor. Hareketli emoji olarak göreceğimiz animojilerin güzel tarafıysa sizin yüz ifadenizi taklit edebiliyor olması.

Fiyat ve Çıkış Tarihi

Samsung'un öne geçtiği konulardan bir diğerine geldik. Ülkemizde fiyatıyla sıkça haber konusu olmayı başaran Note 8 930 dolarlık fiyat etiketine sahipken, iPhone X 999 dolardan satışta olacak. Ayrıca Samsung'un amiral gemisi 3 gün sonra raflarda yerini alacak, Apple'ın özel tasarımı ise ancak 3 Kasım'da kullanıcılarla buluşabilecek.