Harvey kasırgası NASA'nın merkezine ilerliyor. 10 milyar dolarlık uzay teleskobu tehlikede!

Meksika Körfezi üzerinden gelen ve Teksas'ın güneyinde etkili olan kasırganın gücü 4'üncü kategoriden 1'inci kategoriye düşmesiyle tropikal fırtınaya dönüşürken, sebep olduğu yağışlar ve seller de can kayıpları yaşanmasına neden oldu.

Teksas eyaletinde etkili olan Harvey Kasırgası güneyin en büyük kentlerinden biri olan Houston'un sular altında kalmasına yol açarken, NASA'nın Houston'da bulunan Johnson Uzay Merkezi'de 27 Ağustos Pazar günü fırtına ve sel taşkını nedeniyle kritik görevli olmayan herkes için kapatıldı.

NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay merkezi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun operasyonundan sorumlu görev kontrol merkezi'ne ev sahipliği yapıyor. Johnson Uzay merkezinin kapatılması sebebiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gelen bazı görüntülerin işlenemediği belirtiliyor.

Ayrıca NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay merkezi 2018 yılında uzya gönderilmesi planlanan bu güne kadar üretilmiş en büyük ve en pahalı uzay teleskobu olan James Webb'e de ev sahipliği yapıyor.

Bazı medya kuruluşlarında yer alan "James Webb uzay teleskobu sular altında kaldı" iddialarından dolayı. NASA yetkilileri açıklama yapmak zorunda kaldı.

Yapılan açıklmada, Teleskobun tamamen iyi durumda olduğu belirtildi. Ancak kasırganın ilrleyen günlerde de devam edeceği göz önünde bulundurulduğunda tehlike halen geçmiş değil.