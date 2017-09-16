Harvey kasırgası sonrası Teksas kıyılarına vuran esrarengiz deniz yaratığı

Daily Mail'de yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta National Audubon Society'den Preeti Desai Twitter'da bir deniz canlısının fotoğrafını paylaştı ve ne olduğunu tespit edebilmek için yardım istedi. Görünüşe bakılırsa gözleri olmayan yaratığın çok keskin dişleri ve büyük silindir bir vücudu var.

Yaratığı inceleyen biyologların çoğu, yaratığın bir çeşit yılan balığı olduğunu, ancak hangi tür olduğunu çıkaramadıklarını öne sürdü.

En popüler tahminlerden biri uzun dişli yılan balığı oldu. Bu balık, genellikle Meksika Körfezi'ne özgü olup zamanının çoğunu suyun 30-90 metre altında saklanarak geçiriyor. Çok nadir sığ kıyılara yanaştığı da oluyor. Bu balıkların gözü var, ancak o kadar küçük ki Desai bulana kadar çözünmüş olabilir.

Yılan balıklarının iki türünden daha olabileceği tahmini geldi ancak şu an en mantıklısı bu gibi duruyor. Kuyruğun tamamının bulunmaması kesin bir karşılaştırma yapmalarına engel oluyor.