Hastalarına 'Votka' ve 'Kedi salyası' aşılayan doktorun lisansına el konuldu

Olayın ortaya çıkmasından sonra Mesleki Düzenleme Birimi, Dr. Ming Te Lin’in lisansına geçici bir süreliğine el koydu.

ABD'nin köklü basın kuruluşlarından biri olan Chicago Tribune'ün haberine göre, sağlık hizmetleri alanında çalışan yetkililer doktorun çocuklara ev yapımı aşı yaptığını söylüyor.

Görevliler Dr. kin'in ofise gittiğinde dağınık bir ortam ve “içinde Lin’in kendi aşılarını yapmak için kullandığı ilaç şişeleri ve tüpler bulunan bir kutu” buldular. Lin’in imzalı beyanında bu aşıları çocuk hastalara yaptığı yazıyor. Ayrıca ağızdan ve burundan verilen kendi yaptığı aşıların tükenmiş olduğu da görüldü. Bu aşılar 7 günlük bir bebeğe yapılan türden aşılardı.

Normalde şartlarda aşı yapımı onaylanıp toptan dağıtıma geçmeden önce yıllar süren klinik testlerden geçmesi gerekiyor. Lin bu aşamaların hepsini atlayarak bunların yerine aşıları civadan arındırmak için ilaç yapımında kullanılan kolay pişirme fırını adı verilen “WaveFront 2000” cihazını kullanmış.

Lin bu cihazı, vodkayı dezenfekte etmenin yanında eküvyonla aldığı kedi salyalarını da çocukların alerjilerini tedavi etmek için kullandı. Böyle bir fikri evde denemeden önce 80 tür vodkanın yüksek konsantrasyonlarda öldürücü bakteriyi kapsadığını, kedi salya özünün de önemli ölçüde bakteri taşıdığını ve bütün bunların küçük çocuklara oldukça zararlı olduğunu bilmeniz gerekebilir.

Dr. Ming Te Lin, Tıbbi Disiplin Heyeti toplanmadan önce duruşmada yargılanacak.